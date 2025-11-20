Kako navode, ovaj postupak predstavlja jasan primjer nepoštovanja zakona Crne Gore i nedopustivog zadiranja u isključive nadležnosti Opštine Tuzi.

Opština Tuzi izražava zabrinutost i odlučno protivljenje Ministarstva prostornog planiranja urbanizma i drzavne imovine, koje je izdalo građevinsku dozvolu za deponiju Livade na potpuno nezakonit način i u suprotnosti sa temeljnim principima pravnog poretka naše države, saopštili su iz Opštine Tuzi.

“Građevinska dozvola je izdata na osnovu saglasnosti i obavještenja koje je Ministarstvu dostavio Glavni grad Podgorica, iako se predmetna lokacija nesporno nalazi na teritoriji Opštine Tuzi, teritoriji na kojoj Glavni grad nema nikakvu zakonsku nadležnost”, ističe se u saopštenju.

Dodaju da zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i Zakon o lokalnoj samoupravi potpuno jasno definišu da isključiva nadležnost za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, saglasnosti i kompletne prateće dokumentacije za komunalnu infrastrukturu i druge projekte na teritoriji Opštine Tuzi pripada isključivo Opštini Tuzi.

Dodatno, sama činjenica da deponija Livade, kako kažu, plaća poreze Opštini Tuzi, a ne Glavnom gradu, potvrđuje da je postupanje Ministarstva i Glavnog grada pravno neodrživo i suprotno važećim propisima.

“Ovakvim postupanjem Ministarstva i Glavnog grada Podgorica ne samo da se ignorišu nadležnosti Opštine Tuzi, već se direktno podriva autonomija lokalne samouprave, čime se krše i ustavni i zakonski principi na kojima počiva sistem lokalne samouprave u Crnoj Gori. U takvim okolnostima, Opština Tuzi je primorana da zaštiti svoja prava i nadležnosti garantovane Ustavom i zakonom, koristeći sve raspoložive pravne mehanizme”, piše u saopštenju.

Opština će zato, kako ističu, pokrenuti postupak pred nadležnim sudovima, sa zahtjevom da se utvrdi da je izdata građevinska dozvola nezakonita i da kao takva ne može proizvoditi pravna dejstva.

“Istovremeno, zatražiće se donošenje privremene mjere kojom bi se obustavili svi radovi na predmetnoj lokaciji do pravosnažnog okončanja sudskog postupka. O svemu će biti obaviještena javnost, nadležne institucije i međunarodni partneri, uz jasno ukazivanje na ozbiljno narušavanje autonomije lokalne samouprave”, navodi se u saopštenju.

Dodaju da će Opština Tuzi dosljedno i odlučno braniti svaki dio svoje teritorije, u skladu sa zakonom i bez ikakvog kompromisa.

“Građanima Opštine Tuzi poručujem da ćemo, zajedničkim snagama i u skladu sa pravnim poretkom, odbraniti našu opštinu od nezakonitih odluka i zaštititi javni interes, životnu sredinu i razvojnu perspektivu našeg kraja. Opština Tuzi neće dozvoliti da bilo ko, mimo zakona, odlučuje o njenoj teritoriji i o interesima njenih građana”, zaključuje se u saopštenju.