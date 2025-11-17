Shodno procjeni rukovodioca obezbjeđenja sportskog događaja, po potrebi će biti zatvorene i druge ulice u užem gradskom jezgru i oko gradskog stadiona, do završetka sportskog događaja.

Povodom međunarodne fudbalske utakmice u sklopu kvalifikacija „2026 FIFA World Cup” između “A” reprezentacija Crne Gore i Hrvatske, koja će se odigrati večeras u 20.45 časova, na stadionu Pod Goricom u Podgorici, obavještavamo građane da će u cilju bezbjednog odigravanja sportskog događaja, te održavanja stabilnog stanja u dijelu centra grada, danas počev od 12.00 časova sljedeće ulice u Podgorici biti zatvorene za saobraćaj:

-Ulica 19. decembra,

-Bulevar Ivana Crnojevića – od raskrsnice Bulevara Stanka Dragojevića do Ulice Marka Miljanova,

-Ulica Balšića, od raskrsnice sa Hercegovačkom ulicom do Bulevara Ivana Crnojevića, i

-Hercegovačka ulica, od Ulice Slobode do raskrnice sa Ulicom Balšića.

Shodno procjeni rukovodioca obezbjeđenja sportskog događaja, po potrebi će biti zatvorene i druge ulice u užem gradskom jezgru i oko gradskog stadiona, do završetka sportskog događaja, saopštili su iz UP.

Imajući u vidu da je predstojeća utakmica zvanično proglašena događajem povećanog bezbjednosnog rizika, Uprava policije je sprovela sveobuhvatne pripreme i angažovala maksimalne kapacitete, uključujući Specijalnu jedinicu policije i Posebnu jedinicu policije.

Policija će na terenu djelovati odlučno, preventivno i bez tolerancije prema bilo kakvom narušavanju javnog reda i mira. Svaki pokušaj izvršenja nezakonitih aktivnosti, izazivanja incidenata ili vršenja krivičnih djela biće neposredno otkriven, dokumentovan i sankcionisan u najkraćem roku.

Uprava policije će primjenjivati sve zakonom predviđene mjere u punom kapacitetu sa fokusom na bezbjednost građana, zaštitu imovine i očuvanje javnog reda i mira.

Pozivamo građane da uz poštovanje zakona i sportske kulture, doprinesu da ovaj događaj protekne bez incidenata i u sportskom duhu.