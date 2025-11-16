Policija je saopštila da spremno dočekuje sjutrašnju međunarodnu fudbalsku utakmicu između reprezentacija Crne Gore i Hrvatske, te pozivaju građane na poštovanje zakona.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“S obzirom na to da je utakmica proglašena događajem povećanog rizika, policija je formirala štab, održala sastanke sa relevantnim institucijama i angažovala dovoljan broj službenika na ključnim lokacijama – stadionu, gradskom jezgru i na prilazima gdje se očekuje dolazak i odlazak navijača”, saopštili su iz Uprave policije.

Za gostujuće navijače preduzete su posebne mjere kontrole na graničnim prelazima, a policijske aktivnosti u vezi sa njihovim boravkom u Crnoj Gori biće adekvatno realizovane.

Takođe, ističu da će policija u periodu od 12 do 23 časa koristiti video nadzor na terenu i dronove radi praćenja stanja na stadionu, u okolini i u gradu, te detekcije eventualnih krivičnih djela i prekršaja.

“Vremenski period snimanja može biti produžen po potrebi”, kazali su iz Uprave policije.

Radi održanja stanja u centru grada povoljnim, stabilnim i preglednim, sjutra, će od 12.00 časova sledeće ulice u Podgorici biti zatvorene za saobraćaj.

Ulica 19. decembra,

Bulevar Ivana Crnojevića – od raskrsnice Bulevara Stanka Dragojevića do Ulice Marka Miljanova,

Ulica Balšića, od raskrsnice sa Hercegovačkom ulicom do Bulevara Ivana Crnojevića

Hercegovačka ulica, od Ulice Slobode do raskrnice sa ulicom Balšića.

“Takođe, shodno procjeni rukovodioca obezbeđenja sportskog događaja, po potrebi će biti zatvorene i druge ulice u užem gradskom jezgru i oko gradskog stadiona, do završetka sportskg događaja, što može biti produženo po procjeni”, navode iz policije.

Od građana koji budu prisustvovali utakmici i kretali se gradskim jezgom očekuje se poštovanje zakona i saradnja sa policijskim službenicima na licu mjesta, ukoliko budu davali određene instrukcije ili savjete.

“Takođe, obavještavamo javnost da je Policija spremna da pravovremeno reaguje u slučaju eventualnog narušavanja javnog reda i mira, te da će, u skladu sa zakonom i dobrim praksama, preduzeti adekvatne preventivne i druge mjere kako bi se obezbijedila sigurnost svih prisutnih i održao stabilan javni red i mir”, poručuju iz Uprave policije.

Pozivaju građane, navijače i gostujuće navijače na fer i adekvatno ponašanje, kako bi se ova utakmica odigrala nesmetano i kako bi bila ugodan sportski događaj za sve ljubitelje fudbala.