Uprava policije (UP) saopštila je da je od 15. novembra počela obavezna upotreba zimske opreme. Ova odredba biće na snazi do 1. aprila naredne godine, saopštili su.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

“Obavještavamo javnost da je 2. novembra stupila na snagu Naredba o vremenskom periodu i putu odnosno djelovima puta na kojima je obavezna upotreba pneumatika za zimsku upotrebu, u periodu od 15. novembra 2025. do 1. aprila 2026. godine, bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi”, saopštili su iz policije.

Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima, članom 132, propisano je da u periodu od 15. novembra do 1. aprila, sva vozila kategorija M i N (vozila za prevoz putnika i vozila za prevoz tereta) koja učestvuju u saobraćaju za vrijeme zimskih uslova (sniježnih padavina ili kad se na kolovozu nalazi snijeg, led ili poledica) moraju na svim točkovima imati pneumatike za zimsku upotrebu. Minimalna dubina šare na gazećoj površini pneumatika koji se koriste u ovom periodu je 4mm.

“Za pojedine vrste i kategorije vozila na određenom putu ili dijelu puta, u određeno vrijeme, obaveza upotrebe pneumatika za zimsku upotrebu može se utvrditi bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi”, kazali su iz UP.

Iz polcije pojašnjavaju da, kada se vozač kreće na dijelu puta koji je obuhvaćen Naredbom, na vozilu moraju biti postavljeni pneumatici za zimsku upotrebu na svim točkovima, minimalne dubine šare 4 mm.

“Takođe, kada na ostalim djelovima i dionicama puta, koji nijesu obuhvaćeni Naredbom, postoje zimski uslovi (sniježne padavine, na kolovozu snijeg, led ili poledica), na vozilu moraju biti postavljeni pneumatici za zimsku upotrebu, na svim točkovima”, navode u saopštenju.

Pojašnjenja radi, ukoliko se vozač kreće putem ili dionicom puta, koja nije obuhvaćena Naredbom, a na kolovozu nijesu zimsku uslovi, na vozilu ne moraju biti zimski pneumatici.

“Za vozila kategorije M2, M3, N2 i N3 (lake i teške autobuse, srednja i teška teretna vozila) obavezni dio zimske opreme je i lopata, osim za vozila koja učestvuju u javnom gradskom prevozu.

Na vozilima se ne smiju postavljati pneumatici sa klinovima”, navode iz policije.

Imajući u vidu trenutne meteo uslove, relativno visoke temperature za ovo doba godine, te da na putevima u Crnoj Gori još uvijek nijesu zimski uslovi, službenici saobraćajne policije će u narednim danima, sve dok ne dođe do pogoršanja vremenskih uslova, konkretno dok ne počne padati snijeg, kroz preventivne aktivnosti, upozoravati vozače, na obavezu upotrebe zimskih pneumatika.

“Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, da iskoriste trenutne povoljne meteo uslove i svoja vozila pripreme za vožnju u zimskim uslovima i na taj način, pored obaveze poštovanja Zakona, doprinesu kako svojoj, tako i bezbjednosti saputnika i ostalih učesnika u saobraćaju”, zaključuju u saopštenju.