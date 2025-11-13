U Crnogorskim skijalištima optimistično očekuju dobru zimsku sezonu, koja će zvanično početi tokom vikenda od 12. do 15. decembra. Biće spreman i Skicentar u Kolašinu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Uspjeli smo da u najvećem dijelu pripremimo skijaške staze, da u onoj mjeri u kojoj smo mogli, odradimo remonte žičara, tako da vidjeli ste kako ste sami rekli, da je put sređen do samog skijališta, tako da sam siguran, čekaćemo samo snijeg i da ćemo apsolutno spremni ući u zimsku sezonu", izjavio je direktor Skijališta Crne Gore Bojan Medenica, prenose Vijesti.

U Crnogorskim skijalištima budno prate prognozu, pa kažu da je najavljena duga i dobra zima za sve koji žive od zimskog turizma, ali žale što ni ove godine nemaju vještačko osnježavanje. Za taj i projekat osvjetljenje, očekuju pomoć države.

"I država mora jače i sa malo većom sigurnošću ući u taj projekat i da on bude realizovan već za sledeću zimsku sezonu. Ono što ja mogu reći je što smo mi već u maju mjesecu kandidovali projektni zadatak za rasvetu i u toku je tender", istakao je Medenica.

Medenica kaže da će naredne sedmice biti sanirano zemljište koje je iskliznulo na poziciji gdje se nalazi stub žičare K7.

On odbacuje napise u medijima da je stub kriv usljed klizanja tla i kaže da će tako ostati i nakon sanacije. Tvrdi i da će cjenovnik za predstojeću sezonu biti uglavnom na nivou prethodne, a da je sa zaposolenima, kojima je obezbijeđena avgustovska zarada, dogovoreno da žičara i restoran rade u vrijeme praznika.