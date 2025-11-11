Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima, Njegošev dan se praznuje 13. i 14. novembra.

Povodom državnih praznika Uprava za inspekcijske poslove podsjeća sve trgovce koji obavljaju djelatnost trgovine na veliko i malo da su dužni da tokom državnog praznika 13. novembra – Njegoševog dana, crnogorskog praznika kulture, poštuju zakonsku zabranu rada.

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu.

U skladu sa članom 35a stav 1 Zakona o unutrašnjoj trgovini („Službeni list CG“, br. 49/08, 40/11, 38/19), trgovina na veliko i trgovina na malo ne može da se obavlja nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika određenih posebnim zakonom.

Ipak, zakon predviđa izuzetke, pa je prodaja dozvoljena u: apotekama; specijalizovanim prodavnicama ili kioscima za prodaju hljeba, pekarskih proizvoda i kolača, cvijeća, suvenira, štampe, sredstava za zaštitu bilja ili pogrebne opreme; benzinskim stanicama i prodavnicama u okviru benzinskih stanica; pijacama; štandovima, tezgama, vitrinama i automatima izvan pijaca, kao i pokretnim prodavnicama; prodavnicama, kioscima i automatima unutar autobuskih i željezničkih stanica, aerodroma i luka; štandovima i kioscima koji posluju tokom priredbi, festivala, sajmova i javnih manifestacija; skladištima za trgovinu na veliko.

Specijalizovane prodavnice smatraju se one u kojima se pretežno prodaje jedna vrsta robe.

Tokom prazničnih dana, tržišni inspektori će vršiti pojačan nadzor nad primjenom zakonskih odredbi i preduzimati zakonom propisane mjere protiv trgovaca koji ne budu poštovali zabranu rada.

Eventualne nepravilnosti mogu se prijaviti na sljedeće brojeve telefona:

+382 68 872 714 – Marina Janković, koordinatorka tržišne inspekcije

+382 68 808 875 – Besim Musić, koordinator za centralno područje

+382 67 620 081 – Olga Bulatović, koordinator za južno područje

+382 67 260 535 – Ferzad Kardović, koordinator za sjeverno područje