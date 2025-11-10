Detaljan tekst Javnog poziva, sa planom pozicija i svim potrebnim informacijama, dostupan je na sajtu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice objavila je Javni poziv za davanje u zakup prostora u montažnim objektima privremenog karaktera na Trgu nezavisnosti, za organizaciju Novogodišnjeg pazara, koji će trajati od 19. decembra 2025. zaključno sa 7. januarom 2026. godine.

“Zainteresovana domaća pravna lica i preduzetnici, registrovani za obavljanje ugostiteljske ili trgovačke djelatnosti sa sjedištem na teritoriji Glavnog grada, mogu dostaviti ponude za zakup prostora u tri zone — plavoj, žutoj i crvenoj — u zavisnosti od pozicije na Trgu”, saopšteno je iz te Agencije.

Kako su naveli, prostori se daju u zakup po zonama, u skladu sa minimalnim cijenama zakupa navedenim u Javnom pozivu. Tako, minimalna cijena zakupa predmetnih prostora u montažnim objektima u plavoj zoni iznosi 1.200,00 eura (bez PDV-a), odnosno 1.452,00 eura (sa PDV-om).

“U žutoj zoni, minimalna cijena zakupa iznosi 1.440,00 eura (bez PDV-a), odnosno 1.742,04 eura (sa PDV-om) dok u je u crvenoj zoni taj iznos 1.680,00 eura (bez PDV-a), odnosno 2.032,80 eura (sa PDV-om)”, kazali su u saopštenju.

Rok za podnošenje ponuda je 19. novembar 2025. godine do 9.30 časova, a ponude se predaju isključivo ličnom dostavom na arhivu Agencije, na adresi Jovana Tomaševića 2A, Podgorica. Javno otvaranje ponuda biće održano istog dana, po zonama (plava – 10.00h, žuta – 15.00h, crvena – 18.00h).

“Kriterijum za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena zakupa po zonama, uz ispunjavanje uslova iz Javnog poziva”, pojašnajvaju.

Detaljan tekst Javnog poziva, sa planom pozicija i svim potrebnim informacijama, dostupan je na sajtu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice.

Za dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti Agenciji svakog radnog dana od 9 do 13 časova putem telefona 020 408 700 ili imejla: [email protected].