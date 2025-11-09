Više saobraćajnica u glavnom gradu biće danas zatvoreno za saobraćaj zbog održavanja trke NLB Podgorica Millenium Run, a iz istog razloga gradski autobusi neće saobraćati od devet do 16 sati.

Iz podgoričkog preduzeća Putevi su saopštili da linijski prevoz neće saobraćati od devet od 16 sati, dok se do devet sati autobusi ići izmijenjenim rutama.

Zbog održavanja trke danas od devet sati i 50 minuta do 13 sati i 50 minuta biće zatvorena ruta od mosta Milenijum, kroz podvožnjak ka Maslinama, i od Volija u Zagoriču, preko šina, Ulicom Nikole Tesle do nastavka II Crnogorskog bataljona, pa sve do Vezirovog mosta.

Od deset sati i deset minuta do 14 sati i 20 minuta biće zatvorena saobraćaj od Vezirovog mosta Bulevarom serdara Jola Piletića, do mosta Milenijum, zatim Ulicom 13. jula, do kružnog toka kod Dan-a, Moskovskom ulicom sve do Bulevara sv. Petra Cetinjskog i od Ulice slobode do Ulice Džordža Vašingtona;

Saobraćaj će biti zatvoren od deset do 16 sati od Cetinjskog puta, preko Bulevara 21. maja do Farmaka, zatim most kod Dahne, Ulice 8. marta, Union bridge, Bulevar revolucije, pa do Ulice Ivana Vujoševića i dalje od Ulice Ivana Vujoševića do Bulevara svetog Petra Cetinjskog i Ulice slobode;

Od deset sati do deset sati i 30 minuta biće zabranjen saobraćaj od Ulice kralja Nikole, Bulevara Crnogorskih Serdara do Union bridge-a.

Od deset do 16 sati tranzit iz pravca Kolašina prema Cetinju i Baru će biti moguć preko Bulevara Vilija Branta, dok će tranzit iz Nikšića ka Kolašinu biti dostupan za automobile, kamione do 3,5 tona i autobuse do 21 mjesta preko Smokovca, a dalje prema Cetinju i Baru preko Bulevara Vilija Branta.

Iz Glavnog grada su naveli da će saobraćaj preko mosta Luča, kružnog toka Oro i Kokota biti regulisan naizmjeničnim smjerovima.

Prohodan će biti i putni pravac od auto-puta Princeza Ksenija, Bulevara Vilija Branta preko Starog aerodroma, ka aerodromu Golubovci i Baru i preko mosta Luča ka Cetinju.

Most Milenijum biće zatvoren za saobraćaj do 19 sati.