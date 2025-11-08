Pjevali su “O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država” i “Zovi, samo zovi”, a policija ih je legitimisala i pratila u okolnim ulicama.

U Splitu se danas, s početkom u 11 sati, održava protest Torcide zbog hapšenja maskiranih muškaraca koji su upali na Dane srpske kulture u Gradskom kvartu Blatine. HDZ-ov gradonačelnik Tomislav Šuta dao je Torcidi dozvolu za korišćenje rive, a ministar Davor Božinović poručio je da se protest ne mora prijaviti, iako zakon kaže suprotno, piše Index.

Sinoć se, pak, u Zagrebu okupila grupa od 50 do 100 maskiranih muškaraca ispred Srpskog kulturnog centra u Preradovićevoj ulici, gdje su Dani srpske kulture počeli izložbom o Dejanu Medakoviću.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević najoštrije je osudio okupljanje, poručivši da se “večeras u Zagrebu slavila NDH”.

Vlada Hrvatske uvodi posebne mjere zbog incidenata na Danima srpske kulture u Splitu i Zagrebu.

Iz vlade ističu da je policija sinoć u Preradovićevoj ulici u centru Zagreba reagovala odmah i bila na mjestu događaja u vrlo kratkom roku.

Kako nezvanično za Index navodi izvor iz Vlade, dogovoreno je da policija i nadležna tijela preventivno obezbjeđuju događanja predstavnika srpske manjine kako bi se unaprijed odvratile moguće provokacije te spriječili eventualni incidenti ili neredi.