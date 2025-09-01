“U tom kontekstu sastanak na najvišem nivou izraz je jasne opredijeljenosti ka unaprjeđenju odnosa. Na toj liniji ne izostaje ni snažna podrška Hrvatske evropskoj integraciji Crne Gore”, saopšteno je iz Vlade.

Izvor: Andrej Plenković / X

Najbolji mogući odnosi dvije države strateški su interes ne samo Crne Gore i Hrvatske, već i čitavog regiona, ocijenjeno je tokom razgovora premijera Milojka Spajića, na sastanku sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem na marginama Međunarodne konferencije Bledskog strateškog foruma.

Dalji evropski put Crne Gore bio je tema razgovora, kao i planovi za zatvaranje poglavlja na Međuvladinoj konferenciji EU i Crne Gore, koja će se održati do kraja godine.

Još jednom je pozdravljena odluka Vlade Crne Gore da se Dom kulture “Josip Marković” u Lastvi ustupi Republici Hrvatskoj te ukazano da je to gest prijateljstva i spremnosti Crne Gore da u maniru dobrog susjeda rješava sva zajednicki prepoznata otvorena pitanja.

“Upravo u tom duhu nastavljamo da radimo na zajedničkoj budućnosti naših država”, kazao je Plenković.

Na sastanku je pružena podrška ministrima vanjskih poslova da kroz redovan dijalog nastave da rade na otvorenim pitanjima, a Ibrahimović i Radman Grlić pozdravili su dosadašnji rad međudržavnih tijela, koja predstavljaju dobru osnovu za postizanje dogovora, te se saglasili da će predstojeća Međuvladina konferencija (EU-CG) biti veoma važna za dalju dinamiku napretka Crne Gore prema punopravnom članstvu.

Bilo je riječi i o intenziviranju ekonomske saradnje, sa naglaskom na investicije, unaprjeđenje trgovinske razmjene i otvaranju novih mogućnosti za poslovnu saradnju u oblastima od zajedničkog interesa.

Sastanku na Bledu prisustvovali su između ostalih i ministarka zdravlja u Vladi Hrvatske, Irina Hristić i ambasadori Boris Grigić i Dragan Tufegdžić.

“Hrvatska želi da rješava otvorena pitanja sa Crnom Gorom”, saopštio je predsjednik Plenković na društvenoj mreži X.

“U susret Bledskom strateškom forumu sastao sam se s crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem. Hrvatska želi da rješava otvorena pitanja u dobrosusjedskom ambijentu, o čemu vodimo redovan dijalog na ministarskom novou”, naveo je Plenković.

Kako je istakao, drago mu je da je riješen status Doma kulture u Donjoj Lastvi, što je važno za hrvatsku manjinu u Crnoj Gori.

“Očekujemo daljnje iskorake oko nestalih osoba, obeštećenja hrvatskih logoraša, graničnih pitanja i drugih otvorenih bilateralnih tema”, poručio je Plenković.

Naveo je da je sa Spajićem razgovarao i o intenziviranju privredne saradnje i o dinamici evropskog puta Crne Gore, koji Hrvatska podupire.

“Izrazio sam žaljenje zbog velikih požara koji su pogodili Crnu Goru tijekom ljeta. Hrvatska je pružila pomoć u gašenju požara slanjem kanadera”, naveo je Plenković.