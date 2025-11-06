U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano, sa najvišom dnevnom temperaturom do 22 stepena.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori sjutra će biti pretežno sunčano, sa najvišom dnevnom temperaturom do 22 stepena.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, tokom jutra ili prijepodneva, na sjeveru se po kotlinama očekuje magla ili niska oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim satima na jugoistoku umjeren do pojačan, sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura od minus jedan do 11, najviša dnevna od 12 do 22 stepena.