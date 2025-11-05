Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Tokom jutra ili prijepodneva na sjeveru po kotlinama magla ili niska oblačnost.V jetar slab do umjeren, na jugoistoku umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni.
Hvala što ste nam poslali vijest.
Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.
Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Tokom jutra ili prijepodneva na sjeveru po kotlinama magla ili niska oblačnost.V jetar slab do umjeren, na jugoistoku umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni.
Tagovi
Komentar je uspješno poslat.
Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.
Slanje komentara nije uspjelo.
Nevalidna CAPTCHA
Region
| Prije 6 min
Fudbal
| Prije 26 min
Ostali sportovi
| Prije 28 min
Fudbal
| Prije 42 min
Politika
| Prije 57 min
07.09.2025.
02.08.2025.
27.07.2025.