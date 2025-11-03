Predstavnici Opštine Berane zvanično će danas predati na upotrebu zemljište njemačkoj kompaniji “Lidl“.

Izvor: MONDO, Lana Stošić

To je za Radio Crne Gore saopštila šefica Kabineta predsjednika Opštine, Maja Đurišić, prenosi portal Javnog servisa.

Nakon brojnih odlaganja rokova i protesta preduzetnika, svi privremeni poslovni prostori su porušeni, čime su se stekli uslovi za predaju parcele investitoru koji će na toj lokaciji graditi market „Lidl“. Kada će početi gradnja, u lokalnoj samoupravi još ne znaju.

Lokacija je spremna za predaju na upotrebu nakon što su porušeni privremeni poslovni prostori te izmještena buvljak pijaca.

“Ono što je bilo na Opštini jeste da očisti zemljište, odnosno katastarske nepokretnosti, da očisti od svih tereta koje su na njemu, što je opština u prethodnom periodu i uradila. Tako da konačno imamo, mogu reći, čistu situaciju i 3. 11. imamo i zvaničnu primopredaju samog zemljišta”, rekla je Đurišić, piše Investitor.me.

A kada počinje gradnja marketa “Lidl” u lokalnoj samoupravi nemaju informaciju.

“Što se tiče izgradnje objekta to je nešto što ja ne mogu reći, niti mi imamo tu informaciju, to je dakle na investitoru, naše je bilo da predamo zemljište”, kazala je Đurišić.

Na tom zemljištu, privremenim objektima koji su srušeni, godinama su poslovali brojni preduzetnici. Nisu urodili plodom njihovi višemjesečni protesti da se van snage stavi odluka o prodaji parcele, te da se objekti ne ruše.

Njemački trgovinski lanac 9 hektara zemljišta u blizini centra Berana kupio je za 2 miliona eura.

Cijelokupan iznos uplaćen je Opštini. Da se parcela proda, toj kompaniji odlučila je Skupština Opštine 2023. godine i tadašnja odbornička većina.