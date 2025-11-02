Iz Vlade se još nijesu oglasili i objasnili razlog prekida.

Izvor: Printsceen

Zvanični sajt Vlade Crne Gore, kao i svi sajtovi 25 ministarstava, nakon kraće nedostupnosti, ponovo funkcionišu.

Iz Vlade se još nijesu oglasili i objasnili razlog prekida. Građani su ranije kontaktirali medije, ističući da je prekid bio problematičan, posebno u kontekstu digitalizacije usluga.

Jedan od čitalaca portala Vijesti, naveo je da prekid onemogućava pristup i informacijama o diplomatskim predstavništvima Crne Gore, uključujući sajt Ministarstva vanjskih poslova.