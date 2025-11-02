Sajt Vlade i svih ministarstava Crne Gore trenutno nedostupan

Izvor: Printscree

Zvanični sajt Vlade Crne Gore, kao i svi sajtovi 25 ministarstava, trenutno ne funkcionišu. Iz Vlade se još nijesu oglasili i objasnili razlog prekida.

Građani su kontaktirali redakciju Vijesti, ukazujući na problematičnost situacije, posebno u kontekstu nastojanja Vlade da unaprijedi digitalizaciju društva.

Jedan od čitalaca istakao je da je ovime onemogućen pristup informacijama o diplomatskim predstavništvima Crne Gore, jer nije mogao da pristupi sajtu Ministarstva vanjskih poslova, pišu Vijesti.