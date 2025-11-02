Dozvola je izdata od strane Agencije za zaštitu životne sredine, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i pratećim propisima, nakon sprovedenog upravnog postupka i razmatranja tehničke dokumentacije za lokalitet Grebaje – stijena Volušnice.

Izvor: Nacionalni Parkovi Crne Gore

Međunarodna fondacija "Prokletije naša odgovornost" zvanično je dobila dozvolu za izgradnju osigurane planinarske staze u dijelu Prokletija, poznate kao Via Ferrate,kojima se, uz pomoć sajli i metalnih gazišta, prelaze nepristupačne dionice planinskih masiv.

"Via Ferrata" je italijanski izraz koji znači "gvozdeni put", a predstavlja specijalno obezbijeđenu planinsku stazu kroz strme i teško pristupačne stijenske terene, gdje je normalno kretanje nemoguće ili vrlo opasno. Ovaj projekat biće realizovan na lokalitetu Grebaje – stijena Volušnice, jednoj od najimpresivnijih prirodnih vertikala u Prokletijama, što će dodatno afirmisati ovo područje kao destinaciju za ljubitenje planina, adrenalina i prirode.

"Odobrenje za izgradnju Via Ferrate označava početak realizacije vizije koja se godinama pažljivo gradila, simbolizujući posvećenost, entuzijazam i ljubav prema Prokletijama. Ovaj projekat će dodatno afirmisati Prokletije kao vrhunske destinacije planinskog i adrenalinskog turizma, otvarajući nove mogućnosti za razvoj lokalne zajednice, ekonomije i održivog turizma" kazao je je direktor Međunarodne fondacije "Prokletije", novinar i publicista Ruždija Radončić.

Istakao je da je ovaj uspjeh rezultat zajedničkog rada, entuzijazma i podrške volontera, partnera, prijatelja i svih ljudi koji su na bilo koji način doprinijeli ostvarenju projekta.

"Dobijanjem dozvole napravljen je ključni korak ka realizaciji jednog od najznačajnijih razvojnih poduhvata u oblasti planinskog turizma u Crnoj Gori. Prokletije, već prepoznate kao jedno od najimpozantnijih prirodnih bogatstava regiona, dobiće novu dimenziju u turističkoj ponudi, čime se dodatno učvršćuje pozicija Crne Gore na mapi evropskih avanturističkih destinacija" naveo je Radončić.

Iduće godine staze na raspolaganju posjetiocima

Radončić je podsjetio da se uveliko krenulo sa prikupljanjem sredstava za izgradnju Via ferrata na Prokletijama i da se nada da će naredne godine pripremljene staze biti na raspolaganju rekreativcima i poklonicima alpinizma.

"Mi smo već preko naše fondacije krenuli da prikupljamo sredstva za realizaciju zamišljenih planova. Između ostalog, planirano je da se i u Njujorku i u Gusinju održe veliki koncerti humanitarnog karaktera, sa ciljem da se sva prikupljena sredstva usmjere za izgradnju alpinističkih staza na Prokletijama. Očekujemo i značajnu pomoć od Gusinjana koji žive na strani, jer oni su spremni da pomognu razvoj svog zavičaja. To ulijeva nadu da ćemo naredne godine završiti izgradnju staza sa svim neophodnim propratnim sadžajima i da ćemo tako trasirati novu razvojnu stranicu Prokletija" kazao je Radončić.

Planirano je da se planinske staze grade od doline Grebaje do vrha Maja can u dužini od 1.100 metar. Naznačeno je da su Via ferrate pogodne ne samo za profesionalne alpiniste, nego i za ljude prosječne fizičke spremnosti koji se ne bave aktivno planinarenjem i sportom. U projektnom zadatku se ističe da je zbog toga planira izgradnja četiri vrste staza, prenosi Dan.

2Planirano je da se od doline Grebaje, odnosno od lokaliteta Treća livada, izgrade staze do vrha Maja can koji se nalazi na 2.240 metara nadmorske visine. Time će se stvoriti mogućnost da se od atraktivne destinacije Grebaje i na ovaj način dođe to takozvanih zelenih Prokletija koje važe za najljepši planinski predio u čitavom regionu. Da bi se omogućilo brojnim posjetiocima da se na ovaj način domognu prekrasnih vrhova Prokletija gradiće se četiri staze od onih za najmlađe do onih za profesionalne alpiniste. Tu će biti staza za djecu, poput zabavnog parka, zatim takozvana familijarna staza, ekstremna staza i staza koja će se koristiti samo za spust" pojasnio je Radončić.