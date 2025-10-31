Pojasnili su da su jučerašnje mjere realizovane shodno Zakonu o strancima.

Izvor: MONDO

Uprava policije saopštila je da su juče, u nastavku pojačanih aktivnosti u odnosu na kontrolu zakonitosti kretanja, boravka i radnog angažmana stranih državljana na teritoriji cijele države, realizovali 143 represivne mjere u odnosu na strane državljane.

Pojasnili su da su jučerašnje mjere realizovane shodno Zakonu o strancima.

"U okviru ovih aktivnosti je podnijeto 90 prekršajnih prijava, odnosno izdato naloga, donijeta su 23 rješenja o povratku lica, tri lica su prinudno udaljena iz zemlje, dok su tri lica protjerana. Otkazan je boravak za 19 stranih državljana, a iniciran je prestanak privremenog boravka za pet lica", piše u saopštenju.

Od početka godine, u okviru akcije "Stranac" su: podnijete 8.672 prekršajne prijave, odnosno izdato naloga, donijeto je 1.333 rješenja o povratku lica, prinudno je udaljeno 170 osoba, dok je 149 stranih državljana protjerano iz Crne Gore. Otkazan je boravak za 1.576 osoba, dok je za njih 1.302 iniciran prestanak privremenog boravka.