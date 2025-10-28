Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 30. oktobra, bez napajanja električnom energijom ostaće djelovi više opština, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Bez struje će biti:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Golužba-ul Vladike Ruvina II Boljevića, naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanoviće, Ulica Valtazara Bogišića i dio Ulica CASNO-a.

– u terminu od 09 do 14 sati: Sup na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Donje Selo, Iverak.

Nikšić

– u terminu od 07 do 17 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Kunak, Stubički kraj, Jovan Do.

– u terminu od 08 do 11 sati: Dio Kočana, Crnodoli, Poklonci, Vodovod Poklonci, Krupac, Pilana Milić, Kapino Polje, Kasarna 13 jul, VP Kapino Polje.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Lukova, Papovina, Trešnjica, Šume, Prisoja, Vrzipov Do, Presjeka, Čeline, Srijede.

– u terminu od 11 do 13 sati: Tehno-Baza, dio Kočana, dio Kapinog Polja.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bajovo Polje.

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Trsa, Repetitor Unač, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 15 sati: Potrošači naselja Koštanjca i Dragovići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Ulcinjske Krute, Donji Štoj kod Ivanovića, Dom zdravlja, Ulica D-1, Ul. 28. decembar, Opština, Zgrade solidarnosti, Igmanske zgrade, ulica prema Intersportu, Gimazija, OŠ Maršal Tito, Totoši, Nova Mahala i dio Bijele Gore, Autobuska stanica i ulica prema Veterinumu i El. Distribuciji, Dio Nove Mahale i Meterizi.

Kotor

– u terminu od 08 do 15 sati: Krimovice-dio potrošača, Platamuni.

– u terminu od 09 do 9:30 sati: Škaljari – područje iznad “Izgradnje”.

– u terminu od 10 do 12 sati: Stari Grad- Trg od oružja, područje do hotela “Marija”.

Tivat

– u terminu od 08 do 09 sati: Belani.

Andrijevica

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Zaseoci: Jošanica, Kraišta, Miškovića Žar, Paljine i Japan.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: djelovi sela Seoce i Zabrđe.

Berane

– u terminu od 09 do 09:30 sati: Kratkotrajno isključenje DV Luge. Područja koja ostaju bez napajanja Asfaltna Baza -Donja Rženica.

– u terminu od 09:30 do 13 sati: Kratkotrajno isključenje DV Luge. Područja koja ostaju bez napajanja sela fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta “Nikola DOO”.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Kaludra, dio sela Šekular, uže gradsko jezgro Berana -naselja:Od Crvenog Solitera do Vojnog Osijeka, oko Ribnjaka, Motel Roibjak, oko tehničke Škole inaselje Pešca, Petnjik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni- od Ciglane do Maršine Bare, Ranč, Hotel Lokve, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca i Lisijevo Polje, fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta “Nikola DOO”, benzinska stanica “ZATON” i “EKO”, TC LAKOVIĆ, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Taluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Babića brijeg, Ivanje-Koraći.

– u terminu od 08 do 16 sati: Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad.

– u terminu od 09 do 16 sati: Gubavač, Zaton, Prijelozi, Nedakusi, Muslići, Sutivan, Grab, Njegnjevo.

– u terminu od 10 do 12 sati: Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Lozna, Jagoče, Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići, .

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela: Dosuđe, Kruševo, Izbjeglička naselja, Vusanje, Izvori i Martinovići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dragovića Polje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Rovačko Trebaljevo, Puco Đekić.

– u terminu od 09 do 16 sati: Tunel ‘Klisura’, Bazna stanica, Ski centar ‘1600’, Repetitor ‘Zekova glava’, mHE ‘Paljevinska’.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Matovine, Ambarine, Matovine, Pržišta, Feratovo polje, Bistrica, Čuklin.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kratkotrajno isključenje DV Petnjica-Gogočelje. Područja koja ostaju bez napajanja sela:Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Bor, Savin Bor, Dašča Rijeka i Kruščica.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Kozica 1.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Kratkotrajno isključenje DV 10 kV izvoda Meteh. Područja koja ostaju bez napajanja: Komarača, Jara, Babino Polje, Meteh,

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Mašnica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kratkotrajno isključenje DV 10 kV izvoda Biševo. Područja koja ostaju bez napajanja su sela: Kujevići, Fejzići, Dautovići i Paučina.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Grahovača.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Iz CEDIS-a napominju da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

“U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz te kompanije, javlja CdM.