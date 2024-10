Zbog planiranih radova na mreži, u petak 1. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati djelovi više crnogorskih opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Podgorica

– u terminu od 07 do 15 sati: Kupusci, Liješta.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića (kratkotrajna isključenja), potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Pričelja, Lazine oko Spomenika, Lazine.

– u terminu od 08 do 12:30 sati: dio Novog sela, Savović, Volmont, dio Livada Bandića (kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 08 do 12:30 sati: Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena paprat, Podkuk, Vučji Studenac, Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

– u terminu od 09 do 18 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Korito, Meoci, Bijelo Polje, Ubli, Prisoja i Bijele Poljane.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Potrk, Donja Brezna.

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Herceg Strana (repetitor), Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Vrošnica, Borkovići, Dubljevići, Bezuje, Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 10 do 15 sati: Zupci, Mandarići, Pod Sustaš, Sinegornje, Tođemili, Boškovići, Sušara, Ribnjak, Vučković.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Zabrđa i Trešnjeva.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Bubanje.

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselja Kips, Rudeš 1 i 2, dio naseljaTaluma (potrošači koji se napajaju sa TS 10/0, 4kV Talum 2) i Tunel Tifran.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Rakonje, Jagoče.

– u terminu od 08 do 16 sati: Bistrica, Ravna rijeka, Kostići, Pisana jela, Rasovo – Rasadnik, Rosulja, Strojtanica, Boljanina, Rasovo – Rastoka.

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grubješići, Kičava, Gra, Ribarevine, Obrov.

– u terminu od 09 do 17 sati: Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Viniplast, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Gostun.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Pčinja, Oćiba, Lugovi, Vladoš, Žirci, Crkvine, Moračka Bistrica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Đuđevina, Raičevine, Podi, Ulica, Sreteška gora, Bare, Smira, Drijen, Uljari, Petrova ravan, Sela, Mioska.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 14 sati: Slatina

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobrilovina, Podbišće.

– u terminu od 09 do 12 sati: Lepenac-Cer.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dosuđe.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Radmanci.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela :Honsiće, Ćosovica, Zloglavlje i dio sela Lovnica (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Bašča dva put po 30 minuta).

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuju u CEDIS-u.