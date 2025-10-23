Program, kako su naveli iz tog Vladinog resora, može imati značajnu ulogu u unapređenju naučnoistraživačke djelatnosti, sa posebnim fokusom na mlade istraživače i njihove karijere.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Vlada Crne Gore usvojila je danas Program finansiranja postdoktorskih istraživanja za izvrsnost za period od ove do 2028. godine, saopštili su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), navodeći da je za realizaciju programa opredijeljeno 1,1 milion eura.

Iz MPNI su rekli da taj značajan korak predstavlja podršku postdoktorandima u vođenju samostalnih istraživačkih projekata i osnivanju istraživačkih grupa u Crnoj Gori, sa ciljem jačanja konkurentnosti crnogorskog istraživačkog sektora na međunarodnom nivou.

Program, kako su naveli iz tog Vladinog resora, može imati značajnu ulogu u unapređenju naučnoistraživačke djelatnosti, sa posebnim fokusom na mlade istraživače i njihove karijere.

„Kroz ovaj program, postdoktorandi će imati priliku da unaprijede znanja, intenziviraju saradnju sa relevantnim međunarodnim institucijama i timovima, dok će jačanje saradnje sa privredom i međunarodnim partnerima doprinositi podsticanju inovacija značajnih za društveni i ekonomski razvoj“, kaže se u saopštenju.

Iz MPNI su pozvali sve zainteresovane istraživače da prate zvanični sajt Ministarstva i prijave se na predstojeći konkurs, kako bi iskoristili sve benefite koje program može imati kada je u pitanju dalji razvoj njihove istraživačke karijere.

Program je dostupan ovdje.