Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati djelovi više crnogorskih opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ulica Neznanih Junaka,UlicaIveze Vukova-Kučki Put,dio Brskuta, dio Tološa, naselje preko puta Volija prema Bloku 9, Naselje oko Škole u Zagoriču.

-u terminu od 09 do 17 satiŽ: Dio Ulica Vlada Ćetkovića i Slovačke

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Počijevka, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja),Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica.

-u terminu od 08 do 15 sati: Donji Crnci.

Danilovgrad/Podgorica

-u terminu od 08 do 17 sati: dio Veljeg Brda, dio Rogama, firma Eminent (kratkotrajna isključenja), Stanić, Pričelje, Donje Šume, Grupo Market, Markovo Kopito i Šampinjoni.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Drušići, Prevlaka, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Božija Voda, Dobrska Župa i Đalci.

Nikšić

– u terminu od 08 do 18 sati: Ul. Njegoševa, Ul. 29. Novembra.

-u terminu od 08 do 15 sati: Sjenokosi.

-u terminu od 08 do 12 sati: Raspuće.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati:Gornja Brezna

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati:dio grada preko puta Pijace, kod stare autobuske,dio naselja uz ulicu Majke Tereze.

-u terminu od 08 do 14 sati: potrošači Ulcinjskog polja, Bulevar Teuta dio potrošača Đerana i dio Kodre.

-u terminu od 12 do 14 sati: Komplet područje Vladimira, Ostros sa pripadajucim reaonima i potrošačima do Murića.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati:potrošači ispod i iznad KIPS-a u Čelugu,Potrošači u ul. Selim bega.

-u terminu od 10 do 11 sati: potrošači u ulica M.Tita (od NLB Banke do Hipo Banke), potrošači ulice Jovana Tomaševića, potrošaču ulice Dinastije Petrovića (Kongrapove zgrade od berber shopa Kalinić Trans Kargo preko putaKatedrale, stambene zgrade Lamele od cvječare Orhideja, Podgoršped autodjelovi, Cafe Bar Bracera, do BurgerPlace), dio ulice J.Stojanovića i J.Tomaševića( Spuškie zgrade od City Mall-a do Ordinacije Masoničić), Bulevar JNA i Barskih Logoraša, objekti Zeta Gradnja, Ulica Rista Lekića-zgrade D 10, D 11 i D 12, BulicaD.Petrovića zgrade H 21.H22,H23 i H24, Ulica Makedonska, Makedonska i Topolica, Objekti Ruro Miks beton doo Bar, Između Makedonske i Bulevara JNA, Nove stambene zgrade na Bulevaru Dinastije Petrović.

-u terminu od 11 do 12 sati: Lokali F 42 preko puta TriKule i stambena zgrada F43 u ulici Jovana Stojanovića, dio ulica: Borska i Rista Lekića, Ulica Borska br.10,12 i 14 i Ulica Požarevačka br.5,7 i 9, OGP(potrošači u ulici Popa Dukljanina, dio potrošači u ulici Maršala Tita, NLB Banka Sava Osiguranje, Stomatološka Ordinacija Buntić…) , B14(dio potrošača Vladimira Rolovića, lokali TehnoMax, Stomatološka Ordinacija Zejak, Prva Banka, Mil Pop…), Crnotravac (dio potrošača ulice Vladimira Rolovića, Telekom T-Centar, Metalac, Kuća Hemije, Zavod za Zdravstvo, FashionandFriends, Pekara Plavi Jadran), 13 Jul(Cosmetiks, Stambena zgrada sa lokalom Paradiso,

Dom Učenika, potrošači ulice Maršala Tita, Vrtić, Policija, Biblioteka, Nimont), Izbor, Nikšićka, Lučka(Potrošači u ulici Vladimira Rolovića prema cafićima Varadero, Avgusta Grin Mill, Cosmetics, stambena zgrada vsa BMV obukom pomoraca, Fakultet za poslovni menadžment…) , C11, D-5(Lokali u tzv Potkovici: PicaGrill Parapet, Alegra Krstarenje,Pasarela, Sipa, Lučka Kapetanija, Državna Bezbijednost, Stambena zgrada preko puta Policije, Telemach, potrošači u ulici Vladimira Rolovića prema lučkoj Kapetaniji, Turistička Organizacija Bar…) ,

dio Zelenog Pojasa između pruge i Vitića, dio Žukotrlice od magistrale do pruge, dio Ilina Ispod i iznad magistrale, , dio naselja od Žukotrlice do Ratca, dio Makedonskog nasleja zgrade komunalnog i buvljaka, Castello Babović, Zgrade u Bulevaru Revolucije(H 11 i H12), Hotel Princes, Zgrada Pošte, Dom Zdravlja, UlicaMila Boškovića(zgrade Solidarnosti), Zgrade Pivnice i Tri Kule, Gimnazija , Lokali i Poslovni Prostori u Robnoj Kući.

-u terminu od 08 do 10 sati. potrošači koji se napajaju sa MBTS 10/04kV Stela (restorana “Makina Vučinić”, objekti oko stele)

Kotor

– u terminu od 08 do 12 sati:Lastva Grbaljska –Krulex.

-u terminu od 10 do 14 sati: Lastva Grbaljska.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati:Mojdež,Kulinovići.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Seoce.

-u terminu od 7:30 do 16 sati: Jošanica,Kraišta,Miškovića Žar,Paljine i Japan.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš ,Kolektor i dio naseljaTaluma, Kaludra, dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati:Banje selo.

-u terminu od 09 do 16 sati: Božovića polje,Zaton-Klinac,Njegnjevo, Kaševari,Lješnica (središnji dio naselja),Ličine, Korita,Sutivan,Nedakusi,Muslići,Babića brijeg,Vinilplast, Matino, Merkator, Lelo, Nedakusi, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica,Gubavač,Zaton,Prijelozi 2.

Kolašin

– u terminu od 09 do 16 sati:Tunel ‘Klisura’, Bazna stanica, Ski centar ‘1600’, Repetitor ‘Zekova glava’.

-u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Vladoš 2 – Pješčanica

22.10.2025. Kolašin 8:00 16:00 Sunga – Đekići,Selišta.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati:Babića polje, Donja Polja, Kooperacija, Krasića strana, Javorje, Ckara.

-u terminu od 08 do 15 sati:Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari,Ćetkovići, Podbišće, Gacka, Baza ‘Štrabak’, Štitarica, Kraljevo kolo,Bistrica,Čuklin.

-u terminu od 14 do 15 sati: cjelokupna teritorija opštine Mojkovac.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati:centralni dio Kruševa.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Lješnica, Tucanje ,Orahovo i Vrševo-Opština Petnjica,Azane i Vrševo.

Plav

– u terminu od 08 :30 do 14:30 sati: Komarača,Jara, Babino Polje, Meteh.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati:Rabitlje,Meljak

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Seošnica-Gornji dio sela u blizini Radeve mahale, dio sela Suho Polje.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac,Bijela.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuje se u saopštenju, javlja CdM.