“Očekuje se da će uredno vodosnabdijevanje biti uspostavljeno sjutra, poslije 13 časova. Zahvaljujemo potrošačima na razumijevanju i strpljenju”, napisali su iz Vodovoda Bistrica.

Izvor: Facebook/Vodovod Bistrica

Usljed građevinskih radova na privatnoj parceli u naselju Kruševo došlo je do oštećenja glavnog distributivnog cjevovoda ACC Fi 500 sa kojeg se snabdijeva kompletna teritorija opštine Bijelo Polje, prenosi Bijelo Polje Portal, očekuje se da će ova opština vodu dobiti tek sjutra.

Bez vode je kompletna teritorija opštine Bijelo Polje, s tim da će uže gradsko jezgro imati manji kapacitet vode – znatno umanjen pritisak, a neki potrošači na visočijim spratovima u stambenim zgradama biće bez vode.

Na Facebook stranici Vodovoda Bistrica objavljeno je da su ekipe tehničke službe na terenu i intenzivno rade na otklanjanju havarije na glavnom distributivnom cjevovodu u naselju Kruševo.

“Očekuje se da će uredno vodosnabdijevanje biti uspostavljeno sjutra, poslije 13 časova. Zahvaljujemo potrošačima na razumijevanju i strpljenju”, napisali su.