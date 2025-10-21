Opština Bar započela je radove na sanaciji i očuvanju Trikonhosa, zaštićenog kulturnog dobra od izuzetnog značaja za grad.

Izvor: MONDO

Riječ je o sprovođenju hitnih konzervatorskih mjera sanacije na nepokretnom kulturnom dobru „Ostaci trikonhalne crkve, Topolica“, koje realizuje stručni tim JU Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, piše CdM.

Podsjećamo, Opština Bar se, prepoznajući značaj zaštite i očuvanja ovog vrijednog lokaliteta, obratila Upravi za zaštitu kulturnih dobara sa zahtjevom za davanje saglasnosti za sprovođenje hitnih mjera sanacije, koje bi prethodile izradi glavnog konzervatorskog projekta. Na ukazanu potrebu za blagovremenim reagovanjem, Uprava je odgovorila davanjem saglasnosti i definisanjem smjernica za dalje postupanje čime su stvoreni neophodni preduslovi za preduzimanje konkretnih radova na samom objektu.

Vrijednost radova u ovoj fazi iznosi oko 15.500 eura, a planirani rok za završetak aktivnosti je 60 radnih dana.

Rukovodilac stručnog konzervatorskog tima, Željko Čelebić, istakao je da Opština Bar može služiti kao primjer odgovornog i posvećenog odnosa prema očuvanju kulturne baštine u Crnoj Gori.

Realizacijom ovih aktivnosti Opština Bar potvrđuje svoj kontinuitet i posvećenost da se na kvalitetan i pažljiv način brine o kulturnim dobrima i očuvanju identiteta grada koji baštini izuzetno bogato istorijsko nasljeđe, prenosi CdM.