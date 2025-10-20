Kovid-19 još nema jasno uspostavljen sezonski karakter (kao što je slučaj sa gripom), te se intenziviranje nadzora nad koronavirusom vrši shodno epidemiološkoj situaciji.

Tokom druge sedmice oktobra, od 6. do 12, registrovano je 45 slučajeva infekcije korona virusom, a podaci Instituta za javno zdravlje pokazuju da je to niži nivo u odnosu na prethodnu sedmicu, kada su registrovana 62 slučaja. Upoređujući podatke IJZCG, primjetno je da je broj obolijevanja, odnosno registrovanih slučajeva, u padu posljednje dvije sedmice, prenosi Pobjeda.

Nakon što je početak školske godine uslovio i povećan broj slučajeva obolijevanja od korona virusa, sada se, sudeći prema uporednim podacima, situacija stabilizuje. Tada je najveći broj inficiranih bio upravo među onima koji su išli u školu.

U prethodnoj sedmici, tokom koje je zabilježeno 45 infekcija, sirova stopa incidencije bila je 7,2 na 100.000 stanovnika, što je niži nivo u odnosu na prethodnu sedmicu. I dalje se među oboljelima najčešće nalaze osobe od 20 do 64 godine, kao i stariji od 65 godina. IJZCG ukazuje da se značajan dio oboljelih ne testira, te da prijavljeni broj slučajeva ne odražava stvarnu učestalost bolesti u populaciji, pa se procjenjuje da je broj oboljelih znatno veći od registrovanog, piše Pobjeda.

Kako Pobjeda saznaje iz IJZCG, prema trenutno dostupnim podacima, porast broja oboljelih nije praćen povećanjem hospitalizacija, težih formi bolesti i smrtnih ishoda.

“Kod osoba starijih od 65 godina, kao i kod hroničnih bolesnika svih uzrasta, bolest i dalje može dovesti do pojave težih komplikacija, pa čak i smrtnog ishoda”, upozoravaju epidemiolozi.

Navode i da je, na osnovu iskustva iz prethodnih godina, povećanje intenziteta aktivnosti SARS-CoV-2 virusa tokom ovog perioda bilo očekivano, s tom razlikom što se ovogodišnji porast obolijevanja registruje par sedmica kasnije u odnosu na isti period 2023. i 2024. godine.

U ovoj godini zabilježeno je ukupno 429 infekcija korona virusom, od čega je 240 slučajeva bilo u populaciji od 20 godina do 64 godine. Najmanje oboljelih bilo je među djecom od pet do devet godina – svega 12 slučajeva, prenosi Pobjeda.

Registrovano je i 30 beba mlađih od godinu koje su bile inficirane virusom. U populaciji starijih od 65 godina zabilježeno je 78 slučajeva, a 45 kod osnovaca i srednjoškolaca, odnosno uzrasta od 10 do 19 godina.

Broj preminulih od posljedica korona virusa takođe je znatno smanjen. Dok je 2023. godine umrla 51 osoba, a 2024. godine 11, ove godine su preminula tri pacijenta. I broj preminulih od gripa ove godine je manji – prošle godine umrlo je deset ljudi, a tokom ove šest pacijenata.

Nakon pandemije korona virusa, širom svijeta zdravstvene institucije uvele su registre, a od 2025. godine IJZCG, u skladu sa preporukama Evropskog centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti (ECDC), sprovodi nadzor i izvještavanje o oboljenjima sličnim gripu, respiratornom sincicijskom virusu (RSV) i kovidu-19 tokom cijele kalendarske godine. Cilj je da se aktuelne respiratorne infekcije prate i tokom međusezonskog perioda, kada se aktivnost virusa gripa uglavnom ne registruje ili se bilježe rijetki, sporadični slučajevi infekcije, piše Pobjeda.

Od 29. septembra ove godine, nadzor nad ovim infekcijama je intenziviran u skladu sa početkom sezone respiratornih infekcija, pojasnili su iz Instituta za javno zdravlje.

Na osnovu podataka koje IJZCG redovno dobija iz zdravstvenih ustanova o kretanju bolesti sličnih gripu (ILI – influenza-like illness) na nivou primarne zdravstvene zaštite, registrovana je sirova stopa incidencije za ILI od 1,3 na 100.000 stanovnika, saznaje Pobjeda.

Tokom ove godine registrovano je 868 infekcija gripom, a kao i kod kovida, najveći broj oboljelih je među osobama od 20 do 64 godine – 359 slučajeva, a slijede stariji od 65 godina kojih je bilo 165. Među djecom i mladima najmanje je registrovanih kod beba, a 111 slučajeva bilo je kod djece od jedne do četiri godine. U populaciji od pet do devet godina bilo je 98 registroanih slučajeva, a među osnovcima i srednjoškolcima 110.

Zasad je registrovan jedan slučaj RSV infekcije.

Prema podacima Evropskog centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti (ECDC), SARS-CoV-2 je i dalje široko rasprostranjen u evropskom regionu. Posljednjih sedmica se registruje trend opadanja, a njegov uticaj na broj hospitalizacija ostaje ograničen. Teže forme bolesti, koje se najčešće javljaju kod osoba starijih od 65 godina, zadržavaju se na relativno niskom nivou, sličnom onom iz istog perioda prošle godine. Aktivnost virusa gripa i RSV-a u većini evropskih zemalja takođe ostaje niska.

Za prevenciju obolijevanja od respiratornih infekcija, kao što su grip, RSV infekcije i kovid-19, od velikog značaja je praktikovanje opštih mjera prevencije, što podrazumijeva nošenje zaštitnih maski, naročito u zdravstvenim ustanovama i zatvorenim prostorima ukoliko osoba ima simptome respiratorne infekcije, redovno provjetravanje prostorija, izbjegavanje bliskih kontakata sa osobama koje imaju simptome respiratorne infekcije, izbjegavanje boravka u zatvorenim prostorima gdje se nalazi veliki broj ljudi, kao i izbjegavanje prisustva masovnim skupovima, redovno pranje ruku i izbjegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta prljavim rukama.

Iz IJZCG poručuju da je vakcinacija najdjelotvornija mjera zaštite od težih oblika virusnih respiratornih bolesti za koje postoje dostupne vakcine, prenosi Pobjeda.

Nisu odgovorili na pitanja Pobjede da li ima dostupnih vakcina za kovid-19, i koje su na raspolaganju građanima, kao ni na pitanje da li postoji zainteresovanost za njih.

Kada je riječ o vakcinama za grip, najavljuju da će tokom ovog mjeseca dati informacije o početku vakcinacije i preporukama u vezi sa njom.