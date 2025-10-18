Tim projektom, podsjećaju, biće finansirana izgradnja nove Opšte bolnice u Pljevljima, Doma zdravlja u podgoričkom Siti kvartu, kao i Klinike za hematologiju sa Centrom za PET-CT dijagnostiku u okviru Kliničkog centra Crne Gore

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Juče potpisanim ugovorom s Razvojnom bankom Savjeta Evrope (CEB), o kreditu u iznosu od 83 miliona eura, obezbijediće se značajna finansijska podrška za unapređenje zdravstvenog sistema Crne Gore, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Tim projektom, podsjećaju, biće finansirana izgradnja nove Opšte bolnice u Pljevljima, Doma zdravlja u podgoričkom Siti kvartu, kao i Klinike za hematologiju sa Centrom za PET-CT dijagnostiku u okviru Kliničkog centra Crne Gore.

Ukazuju da je Ministarstvo zdravlja tokom protekle godine aktivno vodilo pregovore sa Razvojnom bankom Savjeta Evrope, koji su uspješno završeni i formalno zaokruženi jučerašnjim potpisivanjem ugovora o kreditu, prenose Vijesti.

Pored toga, kako su kazali, taj resor aktivno vodi pregovore sa Evropskom investicionom bankom (EIB) o obezbjeđivanju dodatnih 27 miliona eura, koji će biti usmjereni na osavremenjavanje medicinske opreme u svim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori.

Očekuju da će se do kraja godine završiti sve formalno-pravne procedure i u vezi s tim kreditnim aranžmanom.

"Ovi projekti predstavljaju važan korak u jačanju zdravstvene infrastrukture i unapređenju dostupnosti kvalitetne zdravstvene zaštite za sve građane Crne Gore. Ministarstvo zdravlja ostaje posvećeno nastavku reformi i investicija koje će osigurati savremen, efikasan i održiv zdravstveni sistem", piše u saopštenju.