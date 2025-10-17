Polomljeno je veliko bočno staklo iza vozača

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Gradski autobus “harmonika”, koji saobraća na liniji 21, kamenovan je večeras u blizini hotela Ambasador, kod Vezirovog mosta, navode iz preduzeća Gradski prevoz.

“U trenutku incidenta u autobusu je bilo putnika, a po ženi i djetetu koji su se nalazili u blizini mjesta udara prosulo se staklo, ali na sreću nijesu povrijeđeni“, saopšteno je iz Gradskog prevoza.

Na autobusu je, dodaju, pričinjena materijalna šteta.

“Polomljeno je veliko bočno staklo iza vozača”, dodaju.

Policija je odmah izašla na teren i intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja.

“Postoje i očevici događaja, a očekuje se da će sigurnosne kamere u okolini hotela pomoći u identifikaciji počionioca“, prenosi CdM.