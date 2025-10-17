Tokom vježbe testirane su procedure i koordinacija držvnih institucija i privatnog sektora u reagovanju na vanredne situacije na moru.

Izvor: UPSUL

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama je uspešno koordinirala, i sa partnerskim subjektima uspešno sprovela pokaznu vježbu sa ciljem uvježbavanja gašenja požara i spašavanja povređenih lica iz mora i sa plovnog objekta koje se nalazi van luke, saopšteno je iz UPSUL-a.

Tokom vježbe testirane su procedure i koordinacija držvnih institucija i privatnog sektora u reagovanju na vanredne situacije na moru.

Izvor: UPSUL

"Scenario vježbe obuhvatio je slanje poziva za pomoć sa usidrenog trajekta, koji prima Pomorsko operativni centar Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama. Nakon prijema poziva aktivirani su Nacionalni plan traganja i spašavanja na moru, kao i Nacionalni plan za sprečavanje zagađivanja mora sa plovnih objekata" navodi se.

Vježba je, kako ističu, podrazumjevala prvenstveno traganje i spašavanje lica u moru, njihovu evakuaciju sa trajekta, a nakon toga uz angažovanje timova za hitno reagovanje gašenje požara sa mora i na samom trajektu, te zbrinjavanje povrijeđenih lica i njihov transport na obali gdje ih je čekala medicinska pomoć.

"Ova zahtjevna vježba potvrdila je efikasnu koordinaciju svih učesnika vježbe i spremnost za brzo i organizovanje djelovanje nadležnih službi u kriznim situacijama. Poseban značaj ima činjenica da je vježba sprovedena u Bokokotorskom zalivu, gdje je zbog intenzivnog pomorskog saobraćaja evidentan povećan rizik od ovakvih ili sličnih događaja" piše u saopštenju.

Izvor: UPSUL

Na pokaznoj vježbi su, pored domaćina Luštica Bay sa svojim LBSERS timom i LB MEDICAL ekipom, učestvovali i predstavnici Porto Montenegra sa svojim specijalnim protivpožarnim čamcem ''JOVANA'' i posadom vatrogasaca, predstavnici kompanija ''BRIV Construction'' sa trajektom ''VASILIJE'', Pripadnici Mornarice Vojske Crne Gore, Sektora Granične policije, Lučke kapetanije Kotor, OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje spašavanje, Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore sa čamcem i posadom i kao nosilac vježbe Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama sa posadom i plovnim sredstvima EKO-1, SAR-1 i SAR skuterom, uz koordinaciju operatera sa Pomorsko operativnog centra.

Izvor: UPSUL

"Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama izražava zadovoljstvo uspešnom realizacijom vježbe i zahvalnost svim učesnicima na profesionalnom angažovanju i doprinosu jačanju ukupne bezbjednosti na moru" zaključuju u saopštenju.

Izvor: UPSUL