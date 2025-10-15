Nove lične karte, za razliku od starih, sadrže digitalne sertifikate, koji omogućavaju građanima da digitalno dokažu identitet i da se digitalno potpišu.

Izvor: MONDO/ Mirela Ljumić

Sve lične karte koje su izdate prije početka izdavanja novih, “pametnih”, prestale su da važe 30. septembra, i prilikom zamjene, građani su u obavezi da ih oglase nevažećim, ali nemaju i obavezu da plate taksu za tu uslugu.

To su “Vijestima” kazali iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP). Odgovor su dostavili kao pojašnjenje i na konkretan slučaj, u kojem je građanin redakciji ispričao da je izgubio staru ličnu, da je predao zahtjev za dobijanje nove, ali da mu je saopšteno da staru mora da oglasi nevažećom.

Uz komentar da je stara lična svakako prestala da važi, jer tako propisuje zakon, on je imao dilemu u vezi sa oglašavanjem starog dokumenta nevažećim i obavezom da plati taksu za to.

Iz resora koji vodi Danilo Šaranović podsjetili su da lična karta, prema Zakonu o ličnoj karti, prije isteka prestaje da važi iz nekoliko razloga: prestankom državljanstva, brisanjem iz evidencije prebivališta, smrću, ako se promijeni neki od ličnih podataka unijetih u ličnu kartu, ako su podaci u ličnoj karti nečitki ili je oštećena u cjelini, ako građanin u bitnom promijeni lik i ako je oglašena nevažećom.

Zakon isto tako, kako su kazali, predviđa da se ona može upotrebljavati do isteka roka važenja, “a najkasnije do 30. septembra 2025. godine”.

“S obzirom na to da je prilikom uručenja novog dokumenta potrebno prethodno izvršiti fizičko poništenje ranije izdatog dokumenta, iako je zakonski istekla lična karta, ovlašćenom službenom licu na šalteru je potrebno prijaviti kao izgubljenu, ali bez obaveze plaćanja takse za oglašavanje Službenom listu Crne Gore. O navedenom je sačinjena i instrukcija MUP-a, a u cilju jednoobraznog postupanja područnih jedinica i filijala”, naveli su u odgovoru “Vijestima”.

Izdavanje nove lične karte predviđeno je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti iz 2019. godine. Na osnovu zakona, trebalo je da MUP sa izdavanjem tog dokumenta počne 30. marta 2020, ali je to odloženo do početka ljeta iste godine, zbog mjera u cilju sprečavanja širenja epidemije koronavirusa.

Zakon je, takođe, propisivao rok od pet godina za zamjenu starih ličnih karata, pa je to značilo da su svi građani bili u obavezi da zahtjev za novu ličnu podnesu do kraja marta ove godine. Međutim, i taj je rok prolongiran za pola godine, do kraja septembra.

Nove lične karte, za razliku od starih, sadrže digitalne sertifikate, koji omogućavaju građanima da digitalno dokažu identitet i da se digitalno potpišu.

Procedura izdavanja nove lične karte je istovjetna dosadašnjoj. Građani su oslobođeni plaćanja administrativne takse za izdavanje lične karte, dok iznos naknade za obrazac iznosi pet eura.

Do 13. oktobra, na teritoriji Crne Gore zamijenjene su 509.524 lične karte, kazali su iz MUP-a. Nezamijenjeno ih je još skoro 60.000, dodaju, ali u taj broj, kako su pojasnili, ulaze i one koje građani još nisu preuzeli.

“Ostalo je nezamijenjeno 59.487 ličnih karti (ili neuručenih ličnih karti, jer u ovaj broj od 59.487 spada i broj onih koje su odobrene, ali ih građani još nisu preuzeli iz nadležnih područnih jedinica-filijala)”, kazali su iz MUP-a.

Kako su dodali, najviše je nezamijenjenih ličnih karata u Podgorici (13.707), Nikšiću (5.647), Baru (5.013), Bijelom Polju (4.655) i Ulcinju (3.695).