Predsjednik Odbora direktora i osnivač kompanije Voli, Dragan Bokan, najavio je snažan investicioni ciklus u naredne tri godine vrijedan 80 miliona eura, koji obuhvata širenje maloprodajne mreže, izgradnju trećeg logističkog centra u saradnji sa IBRD, kao i značajnu modernizaciju postojećih objekata.

„Što se tiče ovih investicija koje sam najavio na panelu — 80 miliona eura u naredne tri godine — to su investicije u dijelu širenja maloprodajnih objekata, tekuće investicije u Igalu, objekat u Radoje Dakiću, hipermarket u Nikšiću i veliki objekat u Kolašinu. To su četiri velika objekta, uz ovaj dio koji ide vezano za izgradnju trećeg logističkog centra, a to je saradnja sa IBRD i dokapitalizacija Volija od 10,71%. Uz to, u naredne tri godine doći će do renoviranja najmanje 20 postojećih objekata, kako velikih hipermarketa, tako i supermarketa“, kazao je Bokan za Bankar.

Prema njegovim riječima, treći logistički centar imaće ključnu ulogu u jačanju veza između domaćih proizvođača i maloprodajne mreže Volija.

„Na vaše pitanje je odgovor vezan i za moju komunikaciju sa IBRD i dokapitalizaciju, a to je da kroz dokapitalizaciju Volija radimo treći logistički centar koji će omogućiti, kroz normalno širenje maloprodajne mreže, bolje uslove da dođemo u situaciju da još više povežemo domaće proizvođače sa našim retailom. Odnosno, da svi crnogorski proizvođači koji žele da investiraju dodatno u poljoprivredu i u ukupnu proizvodnju, mislim i normalno kroz podizanje standarda i konkurentnosti svojih proizvoda, mogu računati i na pruženu ruku kompanije Voli, odnosno maloprodajnog lanca Voli“, poručio je on.

Bokan je ocijenio da je konferencija na kojoj je govorio „zaista istorijska“, jer su dobijeni jasni i

pozitivni signali od evropskih zvaničnika.

„Dobili smo jasne signale, i to pozitivne signale od predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, od gospodina Busquea koji je na panelu kazao da mora doći do jače saradnje između državnog i privatnog sektora, do novih investicija koje će pomoći EU da ispuni sva poglavlja koja su ostala do kraja, a gdje su povezana sa privredom. Tako da ćemo mi, u svakom slučaju, kao

kompanija, u narednom periodu, kroz nove investicije, normalno doći u situaciju da nam je potrebna veća radna snaga“, kazao je Bokan. Istakao je i važnost bolje raspodjele radne snage između državnog i privatnog sektora, kao i relaksiranja tržišta rada od „nerealne konkurencije“ državnog sektora.



„Ono što je sada evidentno, ali nisam želio da tu priču akcentiram više nego što je potrebno na ovoj konferenciji, to su neke stvari koje će doći na red poslije ove konferencije. To je da kroz komunikaciju državnog i privatnog sektora dođemo do rješenja da zaposleni u državnom sektoru koji sada nijesu zaposleni dođu u privatni sektor i na taj način privatni sektor relaksiramo od konkurencije nerealne od strane državnog sektora. Razumijemo, ovo su sve procesi i treba biti strpljiv. Očekujemo da ćemo u ove tri godine mnogo toga zajedno uraditi“,rekao je on. Govoreći o zaposlenima i platama, Bokan je podsjetio da su projekti „Evropa 1“ i „Evropa 2“ doprinijeli rastu zarada, ali da je Voli sopstvenim poslovanjem ostvario još značajnije rezultate.



„Moram da kažem da je prvo kroz projekte Evropa 1 i Evropa 2 došlo do povećanja plata, ali tonije ni pola od onoga što je kompanija Voli sama uradila svojim zaposlenima kroz biznis, krozkontinuitet dobrih investicija i strategije koja je doprinijela da u Voliju mogu da se daju te plate“, naveo je Bokan. On je poručio da zaposleni u kompaniji mogu računati na „odgovoran tretman i odgovorno vođenje računa“ o njihovom položaju.



„Siguran sam da zaposleni u kompaniji Voli mogu računati na jedan odgovoran tretman i jedno odgovorno vođenje računa kad su oni u pitanju. Ali generalno gledajući ove konferencije, ovdje se ne razgovara samo o Voliju, nego o svim zaposlenima u Crnoj Gori, o privatnom sektoru. Tako da ja očekujem da država ipak smanji konkurenciju privatnom sektoru, jer znamo dabudžet Crne Gore 99% pune privatne kompanije“, zaključio je Bokan.