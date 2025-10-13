Gorska služba spašavanja Crne Gore započela je novu akciju spašavanja na Durmitoru.

“Prema prvim informacijama, dvoje državljana Izraela ostalo je zaglavljeno u stijeni na Malom Međedu”, saopštili su u objavi na Fejsbuku.

Navode da su ekipe na terenu.

Dvoje izraelskih državljana, koji su se sinoć izgubili tokom planinarenja na Durmitoru, pronađeni su jutros živi zahvaljujući akciji Gorske službe spašavanja Crne Gore i Avio-helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova.

Turisti su evakuisani helikopterom za Podgoricu, gdje im je pružena medicinska pomoć.