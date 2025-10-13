Objavljujući biografije kandidata za sudije Ustavnog suda Jovana Jovanovića i Mirjane Radović, Skupština Crne Gore nenamjerno je otkrila njihove matične brojeve i brojeve ličnih karata.

Greška je nastala kada su, uz ostalu dokumentaciju, na sajtu objavljene i fotokopije ličnih karata kandidata, na čijoj poleđini su ostali vidljivi ovi podaci.

Iako su sa većine dokumenata uklonjeni matični brojevi i ostali lični podaci, previd priređivača doveo je do ozbiljnog propusta.

Pobjeda je, odmah nakon što je uočila problem, o tome obavijestila Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) i Skupštinu Crne Gore. Redakcija nije objavila priču dok Skupština nije reagovala i uklonila dokumenta, kako bi spriječila da podaci postanu dostupni široj javnosti i čitaocima koji bi ih mogli dodatno dijeliti.

Iz AZLP-a su poručili da će slučaj tretirati kao inicijativu za vršenje nadzora, kako bi se utvrdilo činjenično stanje. Skupština je, s druge strane, priznala propust i navela da je riječ o tehničkoj grešci.

,,Objava navedenih podataka dogodila se usljed tehničkog propusta prilikom obrade pristigle dokumentacije. Greška je ispravljena u najkraćem roku, a podaci su propisno uklonjeni sa veb-stranice Skupštine Crne Gore", saopšteno je iz Odjeljenja za odnose s javnošću, uz izvinjenje zbog nenamjernog propusta, piše Pobjeda.

Ipak, problem nije potpuno riješen. Iako su kopije ličnih karata uklonjene iz javne pretrage, podaci su i dalje bili vidljivi putem direktnog linka koji je Pobjeda ranije poslala Skupštini i AZLP-u. Još jednom se pokazalo da staro pravilo – jednom na internetu, uvijek na internetu – i dalje važi.