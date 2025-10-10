Danas na jugu duži sunčani intervali, na sjeveru pretežno suvo

Izvor: MONDO

Promjenljivo oblačno biće danas u Crnoj Gori, na jugu sa dužim sunčanim intervalima, na sjeveru uglavnom suvo.

Na sjeveru po kotlinama i duž riječnih tokova u jutarnjim satima ponegdje moguća kratkotrajno magla i povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni.

Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 14, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.

Podgorica: Malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar tokom dana uglavnom slab, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha do 12 stepeni, najviša dnevna oko 23 stepena.