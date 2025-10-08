Iz Odbora naglašavaju da su spremni na socijalni dijalog i hitno uspostavljanje komunikacije sa relevantnim institucijama, ali i da će, ukoliko se zahtjevi nastave ignorisati, obustava rada biti radikalizovana, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Ukoliko nadležne institucije do 13. oktobra ne odgovore na zahtjeve za uvećanje zarada, zaposleni u sudskoj i tužilačkoj administraciji u Crnoj Gori najavljuju jednosatnu obustavu rada, upozorava Strukovni odbor pravosuđa Sindikata uprave i pravosuđa.

Ova odluka dolazi nakon gotovo godinu dana bezuspješnih pokušaja da se kroz dijalog sa poslodavcem obezbijedi dodatak na zaradu u iznosu od 30 odsto, kao prelazno rješenje, dok se zakonski ne urede njihova specifična radna mjesta i koeficijenti složenosti poslova.

„Zaposleni ne traže privilegije, već pravednu i dostojanstvenu naknadu za odgovoran rad koji obavljaju u službi građana i pravde“, navodi se u saopštenju Strukovnog odbora.

U slučaju da do dogovora ne dođe, obustava rada će se sprovoditi svakog dana od 11.00 do 12.00 časova, u svim predmetima osim pritvorskih, onih koji se odnose na maloljetna lica i hitnih slučajeva u kojima bi mogla nastati nenadoknadiva šteta.

Iz Odbora naglašavaju da su spremni na socijalni dijalog i hitno uspostavljanje komunikacije sa relevantnim institucijama, ali i da će, ukoliko se zahtjevi nastave ignorisati, obustava rada biti radikalizovana, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Zaposleni u pravosudnim institucijama, kako navode, već dugo trpe težak materijalni položaj i sistemsku nepravdu, iako obavljaju poslove od posebnog značaja za funkcionisanje pravosuđa i države u cjelini, prenosi CdM.

Kako se dodaje riječ je o kategoriji zaposlenih koja svakodnevno obavlja poslove od posebnog javnog interesa i značaja za funkcionisanje pravosudnog sistema države, a koja je, uprkos tome, ostavljena na marginama institucionalne brige i socijalnog dijaloga, piše CdM.

”Strukovni odbor pravosuđa naglašava da zaposleni u pravosudnim institucijama ne traže privilegije, već pravednu i dostojanstvenu naknadu za odgovoran rad koji obavljaju u službi građana i pravde. U tom smislu, Strukovni odbor pravosuđa ostaje otvoren za socijalni dijalog i izražava spremnost za hitno uspostavljanje konstruktivne komunikacije sa relevantnim predstavnicima poslodavaca, u cilju pronalaženja održivog rješenja i očuvanja dostojanstva svih zaposlenih u pravosuđu”, poručuju.

1. Sindikalna organizacija državnih tužilaštava Crne Gore (15 tužilaštava)

2. Sindikalna organizacija Višeg suda u Bijelom Polju,

3. Sindikalna organizacija Višeg suda u Podgorici ,

4. Sindikalna organizacija Osnovnog suda u Podgorici,

5. Sindikalna organizacija Osnovnog suda u Bijelom Polju,

6. Sindikalna organizacija Ustavnog suda Crne Gore,

7. Sindikalna organizacija zaposlenih Osnovnog suda u Rožajama

8. Sindikalna organizacija Osnovnog suda u Danilovgradu,

9. Sindikalna organizacija Osnovnog suda u Žabljaku,

10. Sindikalna organizacija Osnovnog suda u Beranama,

11. Sindikalna organizacija Osnovnog suda u Kolašinu,

12. Sindikalna organizacija Sudova za prekršaje Crne Gore (4 suda),

13. Sindikalna organizacija Osnovnog suda u Plavu,

14. Sindikalna organizacija Osnovnog suda u Baru