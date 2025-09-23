Kažu da su odlučni da neće prekinuti štrajk glađu, već da će i oni od ponedjeljka na ročištima otkazivati punomoćje advokatima.

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Pritvorenici u Istražnom zatvoru u Spužu kazali su da nije tačno da opstruiraju postupke i odgađaju suđenja, već da iscrpljeni dolaze na ročišta.

"Nije tačno da smo namjenski počeli štrajk u ovom periodu, već mjesecima unazad upozoravamo i tražimo odgovore. Mi ne tražimo da nas puste na slobodu, već da nam pisanim putem decidno odgovore na naše zahtjeve kako ne bi bilo selektivnosti i zloupotreba zavisno o imenu koje je optuženo, jer na snazi je praksa, a ne zakon Crne Gore", piše u saopštenju koje je potpisano sa "Pritvorenici Istražnog zatvora", a koje je medijima dostavio advokat Nikola Tomković.

"Ne da opstruiramo postupke, već da dobijemo pisani odgovor kako bismo znali da li zakon važi isto za sve. Imamo li pravo na odbranu i da li su nam potrebni advokati u postupcima koji se vode pred sudovima u Crnoj Gori", dodaju.

Rekli su da je ključ rješenja u rukama predsjednice Vrhovnog suda Valentine Pavličić, koja je "na braniku da Crna Gora bude pravna država".

"Da li će sudovi da sude po praksi koju su uveli njeni prethodnici ili po zakonu i Ustavu Crne Gore. Da li će da sude po željama političkih aktera i samovolje pojedinaca, zato se nadamo da će nam odgovoriti na svih osam pitanja i tako bismo izašli iz začaranog kruga u kojem se nalazimo", piše u pismu.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija danas je saopštila da u Istražnom zatvoru, od ukupno 124 pritvorenika koja izražavaju određena neslaganja u odnosu na uslove smještaja i sudske postupke, njih 103 štrajkuje glađu.