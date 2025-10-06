Muminović je upozorila da se stvara atmosfera linča prema slobodnim i kritičkim medijima, te da su danas meta novinari, a da to sjutra mogu biti svi građani koji misle svojom glavom.

Vlasnica i glavna i odgovorna urednica portala Standard, Jasmina Muminović, gostovala je u emisiji “24 sata” na TV E, gdje je govorila o sve snažnijem pritisku koji političke strukture iz vlasti sprovode preko Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) i Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) protiv slobodnih i kritički nastrojenih medija, piše Standard.

Muminović je istakla da je ona jedina urednica portala Standard, ali i vlasnica portala, i isključivo je ona odgovorna za uređivačku politiku.

“Tokom dana dobijamo mnoštvo informacija koje provjeravamo, analiziramo, šaljemo upite institucijama, jer je to naš posao. Znamo šta je profesionalni kodeks i kako novinari treba da postupaju. Redakcija portala Standard apsolutno postupa u skladu sa svim pravilima struke”, naglasila je Muminović.

Prema njenim riječima, posljednjih dana svjedočimo stvaranju “atmosfere linča” prema slobodnim i kritički orijentisanim medijima.

“Mi nismo protivnici vlasti. Mi smo kritičari, jer je to naša profesionalna obaveza. Analiziramo rad javnih funkcionera i dolazimo do podataka koji ukazuju na brojna nepočinstva. Istraživačko novinarstvo je jedan od stubova svakog demokratskog društva. Zato nije jasno kako se neko usuđuje da napada čitavu mrežu slobodnih medija bez ikakve argumentacije”, poručila je Muminović.

Glavna i odgovorna urednica portal Standard je podsjetila da je u jednom dnevnom listu objavljen tekst u kojem su određeni mediji targetirani, i postavila pitanje — kako tajne informacije dospijevaju u javnost.

“Postupak o kojem se ovih dana govori nosio je oznaku tajnosti, a nas niko nije pozvao ni na informativni razgovor. Ako smo targetirani, a nismo obaviješteni ni o čemu, kako je moguće da jedan medij objavljuje podatke iz tajnih postupaka? Taj medij je postao bilten specijalnog policijskog odjeljenja i SDT-a. Kako te informacije cure, a da niko za to ne odgovara?”, upitala je ona.

Muminović je podsjetila i na dokument koji se tiče nacionalne bezbjednosti SOKTA, koji je objavljen u istom tom mediju, a da niko nije pozvan na odgovornost.

“Poznato je da je svega deset osoba, visokih funkcionera iz sektora bezbjednosti, imalo pristup tom dokumentu. Takođe, u istom mediju su objavljivane privatne prepiske bivše vrhovne državne tužiteljke Vesne Medenice i drugih javnih funkcionera, a niko iz sistema nije odgovarao. Zato se pitam – kako to da su baš slobodni mediji danas meta?”, rekla je Muminović, prenosi Standard.

Govoreći o pritiscima na redakciju portala Standard, Muminović je navela da je “u posljednje vrijeme bilo otvorenih prijetnji i targetiranja” od strane pojedinih članova Vlade.

“Ministar Krapović je novinarki portala Standard javno prijetio na pres-konferenciji, rekavši da će se ‘obračunati’ s nama. Novinarka je samo postavila profesionalno pitanje i ispunila svoj radni zadatak. Ako ministar tako reaguje na jedno novinarsko pitanje, možete zamisliti na šta su sve spremni da odgovore na istraživanja koja vodimo posljednjih dana”, saopštila je Muminović.

Prema njenim riječima, Standardtrenutno istražuje jednu veliku aferu “koju upravo ministri iz redova Demokrata pokušavaju da zataškaju”.

“To istraživanje će uskoro biti objavljeno i javnost će biti upoznata sa svim detaljima”, najavila je urednica Muminović.

Muminović je upozorila da se ovakvim napadima vlasti ne targetiraju samo novinari, već i svi građani koji kritički razmišljaju.

“Kreira se atmosfera linča prema slobodnim medijima, novinarima i građanima. Građani treba da znaju da smo danas mi meta – sjutra mogu biti oni. Svi koji imaju kritičku svijest i misao postaju meta.”

Poručila je i onima koji, kako je rekla, “učestvuju u kreiranju afere i pokušavaju da novinare predstave kao dio tzv. mafijaško-medijske hobotnice”, da su funkcije prolazne.

“Mi smo već ispratili mnoge od onih koji su pokušavali da nas ućutkaju. Vjerujte mi, doći će vrijeme kad će i za ovo što danas rade morati da odgovaraju. Vrijeme je najbolji pokazatelj”, poručila je Muminović.

Govoreći o motivima napada na pojedine medije, Glavni i odgovorna urednica portala Standard je podsjetila da su upravo oni koji su sada meta, posljednjih mjeseci izvještavali o brojnim nezakonitostima u sektoru bezbjednosti.

“Već 23 godine se bavim istraživačkim novinarstvom i vrlo dobro poznajem bezbjednosni sektor. Stanje je katastrofalno. Dok se oni bave izmišljanjem ‘hobotnica’ i pokušajem da kriminalizuju novinare, na ulicama se dešavaju ubistva i masakri za koja niko nije preuzeo odgovornost”, kazala je Muminović, prenosi Standard.

Podsjetila je na “nedavne mafijaške likvidacije i dva masakra”, navodeći da “nijedna ostavka nije podnijeta zbog loše bezbjednosne situacije”.

“Vidjeli smo slučajeve gdje je policija imala saznanja da se likvidacija sprema, ali nije preduzela ništa da je spriječi. Onda se hvale procentom rasvijetljenosti slučajeva, umjesto da spriječe zločine. To pokazuje da sistem ne funkcioniše”, kazala je Glavna i odgovorna urednica Standarda.

Na pitanje da li se zbog hajke koja se vodi protiv medija i portala Standard, osjeća ugroženo, Muminović je poručila je da se osjeća kao politička meta, ali da se ne plaši i da neće odustati.

“Apsolutno se osjećam kao meta ovog režima, i to ne bez razloga. Godinama pokušavaju da me zastraše – i mene i članove moje porodice. O tome su obaviješteni i vrhovni državni tužilac i drugi javni funkcioneri. Ali, poručujem im: ne mogu me uplašiti. Neće me zaustaviti, kao ni moje kolege iz drugih redakcija”, poručila je urednica Standarda.