Željeznički prevoz (ŽPCG) radi na pripajanju Održavanja željezničkih voznih sredstava (OŽVS) matičnoj firmi, u toku je izrada dokumentacije i usklađivanje planova, pa se očekuje da će proces završiti do kraja ove godine. Pripajanje je zvanično počelo prije deset dana potpisivanjem ugovora sa konsultantom.

To je “Vijestima” zvanično rečeno iz ŽPCG.

Vlada je sredinom februara prošle godine donijela odluku o pripajanju OŽVS-a, kako bi se poslovanje te firme racionalizovalo i spriječio njihov odlazak u stečaj. OŽVS ostvaruje prihode na osnovu usluga održavanja vozova ŽPCG i državne kompanije za teretni željeznički transport Montecargo.

Iz ŽPCG su naglasili da je konsultant “VM kod” i “R&P auditing” već uključen u proces i da trenutno rade na analizi stanja, planu aktivnosti i koordinaciji prvih koraka kako bi pripajanje bilo zakonito i efikasno. Te firme su za konsultanta izabrane na tenderu početkom septembra, a za posao pravnog i ekonomskog savjetovanja i svih aktivnosti pri pripajanju, poštovanja Zakona o privrednim društvima, izrade dokumentacije, ugovora, pribavljanja odobrenja regulatora - biće im plaćeno 22.965 eura.

“Proces pripajanja OŽVS sa ŽPCG je formalno započet potpisivanjem ugovora prije deset dana. Trenutno se radi na sprovođenju prvih koraka u skladu sa zakonskom i internom procedurom. S obzirom na to da se radi o složenom postupku koji uključuje više institucija i faza, realno je očekivati da će proces trajati nekoliko mjeseci. Naš cilj je da se pripajanje završi u zakonskim rokovima i u što kraćem periodu, a okvirno očekujemo završetak tokom narednog kvartala (oktobar - decembar), uz napomenu da dinamika zavisi i od eksternih procedura”, kazali su iz ŽPCG, kako prenose Vijesti.

Istakli su da je do sada potpisan ugovor o pripajanju i pokrenute aktivnosti u vezi sa izradom dokumentacije i usklađivanjem planova, dok će u narednom periodu raditi na sprovođenju zakonskih procedura, pripreme i predaje dokumentacije nadležnima, usklađivanju sa zahtjevima regulatora, organizacionom i finansijskom objedinjavanju poslovanja...

OŽVS ima akumulirani gubitak od oko 9,7 miliona eura, dok su prvu polovinu ove godine završili s minusom od 567.307 eura, piše u rezultatima njihovog poslovanja objavljenim na Montenegroberzi. ŽPCG je prvih šest mjeseci ove godine poslovao u minusu od 682.970, dok im akumulirani gubitak iznosi 26,29 miliona eura.

Da je proces pripajanja OŽVS firmi ŽPCG potreban, pokazala je i studija opravdanosti pripajanja koju je uradio Ekonomski fakultet. Prema tom dokumentu, spajanje bilo bi opravdano ako bi ga pratila racionalizacija, smanjenje broja zaposlenih i ukupnog troška zarada. Studijom su analizirana dva moguća scenarija pripajanja - prvi, koji bi obuhvatio i racionalizaciju troškova i smanjenje broja zaposlenih i drugi, da se spajanje sprovede bez racionalizacije i s postojećim brojem radnika.

Analiza je pokazala da drugi scenario ne bi imao pozitivne efekte, zbog čega tim autora sa Ekonomskog fakulteta predlaže spajanje uz racionalizaciju. U Studiji je navedeno da je pripajanje neophodno jer će u suprotnom OŽVS ovim tempom završiti u stečaju, a to bi dodatno ugrozilo odvijanje željezničkog saobraćaja, pišu Vijesti.



