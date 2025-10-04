Snježni nanosi napravili su velike probleme u Crnoj Gori.

Izvor: RINA.RS

Snježne padavine okovale su i planinsku teritoriju Kolašina i Mojkovca na sjeveru Crne Gore, a kritično stanje je u pojedinim djelovima Sinjajevine i Bjelasice zbog velike količine snega. U dva odvojena katuna ostali su zarobljeni stočari sa stadima ovaca. Na teren su upućeni pripadnici Službe zaštite i spašavanja Mojkovac.

"Snježni smetovi na pojedinim mjestima su i preko metar, stočari su ostali zarobljeni. Jedna ekipa spasilaca upućena je ka Sinjajevini, a druga prema Bjelasici kako bi ih izbavili. Krenuli su sa sankama, dok vozila komunalnih službi idu ispred njih, ali snijeg je veliki i pitanje dokle će moći stići", rekao je za RINU Marinko Medojević komandir Službe zaštite i spašavanja Mojkovac.

Zarobljeni stočari u katunima imaju ogromna stada u kojima je i do nekoliko stotina grla stoke. Njihova praksa je da tokom toplijih mjeseci "izdižu“ stoku u planinsko područje, a kako je zima poranila zatekla ih je upravo na nepristupačnom terenu u katunima.