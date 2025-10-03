Skupština Opštine Bijelo Polje na jučerašnjoj sjednici donijela je odluku o proglašenju dijela rijeke Ćehotine za zaštićeno područje – spomenik prirode.

Izvor: Printscreen/YouTube

“Time je još jedan biser crnogorskih rijeka stavljen pod pravnu i institucionalnu zaštitu, što predstavlja značajnu vrijednost za opštinu Bijelo Polje i cijelu Crnu Goru”, navodi se u zajedničkom saopštenju Opštine Bijelo Polje, Eko-tima i organizacije The Nature Conservancy, prenosi CdM.

Rijeka Ćehotina, koja izvire u podnožju planine Stožer i svojim tokom oblikuje pejzaže Bijelog Polja i Pljevalja, sada dobija status područja od posebnog prirodnog značaja.

Kako su naveli, na teritoriji Bijelog Polja pod zaštitom je sada 516 hektara riječnog i priobalnog prostora, koji čini spomenik prirode ‘Rijeka Ćehotina’. Oko njega uspostavljen je i dodatni zaštitni pojas od 528 hektara, čija je uloga da spriječi negativne uticaje iz okoline i obezbijedi trajno očuvanje vrijednosti rijeke, piše CdM.

Odlukom su jasno definisane zone stroge i održive zaštite, čime se obezbjeđuje očuvanje biodiverziteta, ali i mogućnost kontrolisanog korišćenja resursa i razvoja ekoturizma.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović naveo je da je proglašenje Ćehotine za zaštićeno područje dokaz naše posvećenosti da Bijelo Polje razvijaju u skladu sa prirodom.

“Ovim činom šaljemo poruku da očuvanje rijeka i prirodnih bogatstava nije prepreka, već osnova za održivi razvoj naše opštine. Takođe, zaštitom Ćehotine proširujemo mrežu zaštićenih područja u Crnoj Gori i time pored toga što doprinosimo ispunjavanju formalnih obaveza Crne Gore na putu ka EU, kroz zaštitu kreiramo platformu za brendiranje Crne Gore kao ekološke države“, poručio je Smolović, prenosi CdM.

U saopštenju se dodaje da je zaštita Ćehotine rezultat višegodišnjeg rada i partnerstva između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva.

Nevladina organizacija Eko-tim, u saradnji sa globalnom organizacijom za zaštitu prirode The Nature Conservancy, kroz regionalnu inicijativu Zajedno za rijeke, uložila je, ističu, veliki trud kako bi se pokrenuo proces i obezbijedila naučna i stručna podloga za ovakvu odluku.

„Ovaj trenutak pokazuje da zajedničkim radom možemo sačuvati rijeke koje su od životnog značaja za ljude, prirodu i buduće generacije. Ćehotina je simbol rada naše organizacije kao i naše borbe za čiste i slobodne rijeke, i ponosni smo što je sada pod trajnom zaštitom“, izjavio je Milija Čabarkapa, izvršni direktor NVO Eko-tim.

Organizacija The Nature Conservancy, kroz inicijativu Zajedno za rijeke, podržava napore lokalnih zajednica i organizacija u regionu za očuvajnjem rijeka.

„Zaštita Ćehotine je sjajan primjer kako lokalne zajednice i globalni partneri mogu zajedno da postignu velike rezultate. Bez bliske saradnje sa lokalnim zajednicama i relevantnim institucijama, trajna zaštita rijeka i prirode teško je održiva. Proglašenjem zaštićenog područja naš angažman na Ćehotini dodatno je osnažen, a cilj nam je da u narednom periodu pružimo podršku upravljaču u izradi plana upravljanja i jačanju sopstvenih kapaciteta“, istakao je Igor Vejnović, direktor Programa za Jugoistočnu Evropu, The Nature Conservancy, prenosi CdM.

U saopštenju se navodi da proglašenje rijeke Ćehotine za zaštićeno područje predstavlja i potvrdu da Bijelo Polje ide u korak sa evropskim standardima očuvanja prirode, ali i jasnu poruku da razvoj i zaštita mogu i moraju ići zajedno.

“Lokalna zajednica ovim dobija priliku da prirodna bogatstva valorizuje kroz održive modele, od ekoturizma do istraživačkih i obrazovnih programa, uz očuvanje onoga što je najvrjednije”, zaključili su.