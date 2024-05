Kapetanovo je na 1.678 metara nadmorske visine, dužina mu je 480 metara, širina 330, a maksimalna dubina 37 metara. Oko 40 minuta hoda od tog nalazi se i Manito jezero, koje se naziva i Brnjičko, po okolnom kraju Brniku.

Predsjednik Opštine Kolašin Petko Bakić utvrdio je nacrt Odluke o proglašenju Spomenika prirode Kapetanovo i Brnjičko (Manito) jezero, kao i nacrt Studije zaštite tog područja, pišu Vijesti.

Nactrom Studije predloženo je da se 587,07 hektara kategoriše kao Spomenik prirode, to jest IV kategorija zaštićenog područja. Zaštita te vrste odnosi se na područja “u kojima su zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva i njihova staništa i kojima se upravlja radi njihove zaštite”.

Buduće zaštićeno područje Kapetanovo i Brnjičko jezero sa okolinom pripadaju katastraskim opštinama (KO) Velje Duboko i Liješnje. Definisane su dvije zaštitne zone (II zona i III zona).

Planinska jezera, koja će sa okolinom biti zaštićena, u oblasti su Lukavice. Kapetanovo je na 1.678 metara nadmorske visine, dužina mu je 480 metara, širina 330, a maksimalna dubina 37 metara. Oko 40 minuta hoda od tog nalazi se i Manito jezero, koje se naziva i Brnjičko, po okolnom kraju Brniku. Više je za oko 10 metara nadmorske visine, dugo je oko 220 metara, a najveća dubina mu je 13 metara.

U nacrtu Studije piše da “upravljanje razvojem turizma u zaštićenim područjima mora biti pažljivo regulisano da bi se ostvario kompromis između želja turista i očuvanja prirodnih vrijednosti”.

“Stavljanje područja pod zaštitu jedno je od rješenja konflikta koji je postao sve izraženiji, a nastao je između težnje za očuvanjem životne sredine područja sa izraženim prirodnim i kulturnim vrijednostima i težnjama populacije da se to područje ekonomski iskoristi ne samo kroz turizam nego i kroz druge oblike privredne djelatnosti. Organizacija turizma u zaštićenim područjima predstavlja posebno osjetljiv zadatak”, piše u tom dokumentu, prenose Vijesti.

Kako je konstatovano, turizam se na području Kapetanovog jezera do sada nekontrolisano razvijao, ribolov je organizovan nedozvoljenim sredstvima, a u jezero su unesene i vrste kojima to nije prirodno stanište, došlo je do smanjenja populacije potočne pastrmke… Zbog nedostatka dovoljno preciznih podataka o stanju ribljih zajednica, predloženo je sprovođenje novih i ciljanih istraživanja o stanju ribljih zajednica tog područja. Nelegalna gradnja je, kako piše u dokumentu, još jedan izazov tog područja, a preko 80 odsto objekata izgrađeno je nelegalno i neplanski.

“Proces takve gradnje povlači za sobom suštinske izmjene prirodnih i pejzažnih vijednosti datog područja. To je značajan pritisak na samo jezero u smislu njegovog zagađenja usljed otpadnog materijala, koji se javlja prilikom gradnje i neregulisane kanalizacione mreže, zbog činjenice da se navedeni objekti grade bez dozvole i na državnom vlasništvu. Potrebno je zaustaviti dalju gradnju na taj način, unutar zaštićenog područja prirode, sa naglaskom na važnost očuvanja tradicionalne arhitekture i korišćenja tradicionalnih materijala, te uklapanje objekata u ambijentalne vrijednosti ovog područja”, piše u nacrtu Studije.

Zapaženo je i da se svakodnevno nanosi “neprocjenjiva šteta kretanjem motornih vozila po pašnjacima, staništima i samim tim se uništavaju vrijedni prirodni resursi”. Takvu štetu je, podsjećaju u nacrtu Studije, nemoguće sanirati i ona je iz godine u godinu sve veća.

Javna rasprava o dokumentima trajaće do 27. jula, a kako su saopštili iz Opštine, a tokom tog peroda, osim u gradu centralna javna rasprava biće organizovana i u Veljem Dubokom, prenose Vijesti.