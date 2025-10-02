Iz Vlade su rekli da je praktična primjena važećeg Zakona ukazala na potrebu dodatne normativne razrade i preciziranja pravnih instituta koji su već uspostavljeni važećim zakonodavstvom.

Izvor: Djordje Cmiljanic/Djordje Cmiljanic

Vlada je danas utvrdila Predlog zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti, kojim se, kako je saopšteno, doprinosi unapređenju sistema upravljanja zatvorom.

Iz Vlade su rekli da je praktična primjena važećeg Zakona ukazala na potrebu dodatne normativne razrade i preciziranja pravnih instituta koji su već uspostavljeni važećim zakonodavstvom.

Oni su naveli da je praktična primjena Zakona ukazala na potrebu unapređenja postojećih zakonskih rješenja u cilju stvaranja uslova za efikasnije vršenje poslova iz nadležnosti Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, jačanje institucionalnih kapaciteta Uprave, resocijalizaciju pritvorenika i osuđenika, jačanje prevencije i zaštite od zlostavljanja i poštovanja ljudskih prava i, u krajnjem, smanjenja stope povratništva.

“Takođe, predlogom zakona se doprinosi unapređenju sistema upravljanja zatvorom, kroz uređivanje pitanja koja se odnose na prijem u radni odnos službenika Uprave, razvoj karijernog sistema, kao i primjenu ovlašćenja i sredstava prinude, sa fokusom na veću resocijalizaciju i reintegraciju osuđenih osoba”, kaže se u saopštenju.

Time se, kako su rekli iz Vlade, odražava evolucija penoloških principa u savremenom društvu.

Na današnjoj sjednici usvojena je i Informacija o zaključivanju Sporazuma o finansiranju između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), a u cilju realizacije Programa saradnje između tog resora i UNDP-a na pružanju operativne podrške Ministarstvu u periodu od ove do 2027. godina.

Navodi se da će se potpisivanjem sporazuma i realizacijom programa, osim realizacije nabavke uniformi, unaprijediti pravni okvir koji propisuje tehničke zahtjeve za opremom i uskladiti sa najboljim međunarodnim standardima.

“U skladu sa navedenim, a u cilju realizacije Programa saradnje, potrebno je obezbjeđivanje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore u ukupnom iznosu od 4.434.477 eura, od strane MUP-a”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će se obezbjeđenje novca sprovesti kroz dvije tranše.

“Prva tranša je predviđena do kraja ove godine u iznosu od 1.934.477 eura, dok će druga tranša u iznosu od 2,5 miliona eura biti realizovana krajem aprila”, rekli su iz Vlade.

Kako su naveli, u diskusiji je istaknuto da je nabavka uniformi za širi sastav Uprave policije posljednji put realizovana 2016. godine.

“U diskusiji je istaknuto da je nabavka policijske uniforme prepoznata kao višegodišnji projekat u okviru Zakona o budžetu za tekuću fiskalnu godinu i da su sredstva za uplatu prve tranše obezbijeđena na potrošačkoj jedinici MUP”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je uplata druge tranše planirana nakon usvajanja Zakona o budžetu za narednu godinu.