Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je kao nosilac institucionalnog procesa nominacije, diplomatskim putem predalo nominacioni dosije čime se sliv Skadarkskog jezera zvanično kandidovao za upis na svjetsku listu rezervata biosfere.
Kroz trogodišnji projekat “Sliv Skadarskog jezera – prekogranični rezervat biosfere” završen u avgustu 2025. godine, podržan kroz EU IPA II Prekogranični program saradnje Crne Gore i Albanije, na kojem su glavni partneri s crnogorske strane bili NVO EnvPro i Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore: pripremljeni su nacionalni dosijei za Crnu Goru i Albaniju i zajednički dosije, prenosi CdM.
“Prije više od decenije, prostor Skadarskog jezera je prepoznat kao područje koje bi zbog prirodnih i kulturnih vrijednosti, dobrobiti lokalnog stanovništva ali i razvojnih perspektiva imalo benefite od nominacije za rezervat biosfere. Rezervati biosfere su područja koja su dio UNESCO Programa Čovjek i biosfera (MAB) i uvrštena su na svjetsku listu rezervata biosfere, sa ciljem uspostavljanja ravnoteže između očuvanja prirode i socio-ekonomskog razvoja”, saopštili su iz ovog resora, piše CdM.
Među glavnim benefitima koje bi Crna Gora imala od dodjeljivanja statusa “rezervat bisofere” slivu Skadarskog jezera je: lakši pristup međunarodnim fondovima; UNESCO podrška održivom razvoju (stručna pomoć, obuke, povezivanje lokalnih zajednica s drugim rezervatima radi razmjene iskustava i znanja); međunarodno priznanje i prestiž što često vodi ka povećanom interesu naučnika, turista i donatora; jačanje lokalnih zajednica, uključivanje naučnih institucija i drugih ključnih aktera kroz održivo korišćenje prostora i njegove dugoročne zaštite, prenosi CdM.
“Proces evaluacije nominacionog dosijea od strane UNESCO tijela je kompleksan i može trajati skoro godinu dana, nakon čega se donosi odluka o upisu predloženog područja na svjetsku listu rezervata biosfere”, ističe se.