Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je kao nosilac institucionalnog procesa nominacije, diplomatskim putem predalo nominacioni dosije čime se sliv Skadarkskog jezera zvanično kandidovao za upis na svjetsku listu rezervata biosfere.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kroz trogodišnji projekat “Sliv Skadarskog jezera – prekogranični rezervat biosfere” završen u avgustu 2025. godine, podržan kroz EU IPA II Prekogranični program saradnje Crne Gore i Albanije, na kojem su glavni partneri s crnogorske strane bili NVO EnvPro i Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore: pripremljeni su nacionalni dosijei za Crnu Goru i Albaniju i zajednički dosije, prenosi CdM.

“Prije više od decenije, prostor Skadarskog jezera je prepoznat kao područje koje bi zbog prirodnih i kulturnih vrijednosti, dobrobiti lokalnog stanovništva ali i razvojnih perspektiva imalo benefite od nominacije za rezervat biosfere. Rezervati biosfere su područja koja su dio UNESCO Programa Čovjek i biosfera (MAB) i uvrštena su na svjetsku listu rezervata biosfere, sa ciljem uspostavljanja ravnoteže između očuvanja prirode i socio-ekonomskog razvoja”, saopštili su iz ovog resora, piše CdM.

Među glavnim benefitima koje bi Crna Gora imala od dodjeljivanja statusa “rezervat bisofere” slivu Skadarskog jezera je: lakši pristup međunarodnim fondovima; UNESCO podrška održivom razvoju (stručna pomoć, obuke, povezivanje lokalnih zajednica s drugim rezervatima radi razmjene iskustava i znanja); međunarodno priznanje i prestiž što često vodi ka povećanom interesu naučnika, turista i donatora; jačanje lokalnih zajednica, uključivanje naučnih institucija i drugih ključnih aktera kroz održivo korišćenje prostora i njegove dugoročne zaštite, prenosi CdM.

“Proces evaluacije nominacionog dosijea od strane UNESCO tijela je kompleksan i može trajati skoro godinu dana, nakon čega se donosi odluka o upisu predloženog područja na svjetsku listu rezervata biosfere”, ističe se.