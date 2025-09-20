Predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš, napisao je na svom Instagram profilu da se očekuje da policija i sud profesionalno odrade posao do kraja i javno saopšte ko je zapalio vozilo komunalne policije.

Izvor: Opština Pljevlja

On tvrdi da iza paljenja vozila stoje kriminogene strukture DPS-a i njihovi saradnici iz ANB-a, ubačeni u sve strukture društva, kako prenosi CdM.

Vraneš je dodao da su radnici lokalne uprave, koji su bili privedeni, pušteni iz pritvora, te da su, kako navodi, prethodno bili ucjenjivani od strane inspektora iz Nikšića da priznaju djelo koje nisu počinili.

“Sve dok se ne očisti cijelo društvo od kadra kriminalnog DPS-a i njihovih saradnika iz ANB-a, ovakve stvari će se dešavati u Crnoj Gori”, zaključuje Vraneš, kako prenosi CdM.