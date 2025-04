Više od 414.000 crnogorskih državljana je u proteklih pet godina zamijenilo stara i preuzelo nova lična dokumenta, a to do kraja septembra treba da uradi još 161.913 građana.

Izvor: MONDO

To su "Vijestima" kazali iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), u odgovoru na pitanje koliko je od početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti 30. marta 2020. do 4. aprila tekuće godine izdato novih ličnih karata.

Izdavanje nove lične karte predviđeno je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti iz 2019. godine.

Na osnovu tog zakona trebalo je da MUP sa izdavanjem tog dokumenta počne 30. marta 2020, ali je to odloženo do početka ljeta iste godine, zbog mjera u cilju suzbijanja epidemije koronavirusa, prenose Vijesti.

Zakonom je bilo predviđeno da su svi građani obavezni da zahtjev za novu ličnu podnesu do kraja marta ove godine. Međutim, Skupština Crne Gore usvojila je predlog poslanika Pokreta Evropa sad i Demokratske Crne Gore Miodraga Lakovića i Duška Stjepovića da taj rok bude produžen do 30. septembra.

Gotovo uporedo sa tom inicijativom poslanika, MUP je raspisao tender, kojim traži 180.000 koverata za PIN i PUK kodove. To u učinili još 19. marta, a tender je u toku. Više građana javilo se redakciji objašnjavajući da, iako su zahtjeve predali prije 31. marta, nova lična dokumenta još nijesu dobili. Nove lične karte podižu se uz koverat u kome su ta dva koda, neophodna za aktivaciju tog dokumenta, prenose Vijesti.

Kako su kazali iz MUP-a, produženjem roka za zamjenu ličnih karata omogućeno je građanima da bez pritiska "izvrše navedenu obavezu".

"... Te vjerujemo da će građani iskoristiti navedenu mogućnost i blagovremeno izvršiti zamjenu ličnih karata. Ovo Ministarstvo kontinuirano prati dinamiku izdavanja elektronskih ličnih karata, te u skladu sa tim prilagođava i tehničke i kadrovske kapacitete, kako bi postupak bio efikasan, i kako bi svi građani u predviđenom roku zamijenili lične karte, odnosno podnijeli zahtjeve za izdavanje elektronske lične karte", poručili su iz resora Danila Šaranovića.

Prema njihovim riječima, cilj Ministarstva unutrašnjih poslova je da građanima omoguće da svoje lične karte zamijene u najkraćem roku i bez gužvi, prenose Vijesti.

"Te i da građane pravovremeno informiše o svim procedurama i rokovima. U vezi sa tim, koristimo priliku da apelujemo na sve građane koji nijesu do sada izvršili zamjenu lične karte, da podnesu zahtjev za izdvajanje elektronske lične karte u predviđenom roku, a kako bi se izbjegle eventualne administrativne prepreke i osiguralo nesmetano ostvarivanje njihovih prava i obaveza", rekli su iz MUP-a.

Prema ranijem pisanju "Vijesti", u odnosu na staru ličnu, elektronska je pametna. I jedna i druga mogu da se koriste i za identifikaciju u fizičkom svijetu. Elektronska lična karta, pak, sadrži sertifikate za elektronsku identifikaciju i kvalifikovani elektronski potpis. Samim tim, ona se može koristiti za dokazivanje identiteta u digitalnom prostoru, a moguće je i da građani, koristeći je, digitalno potpišu dokumenta..., prenose Vijesti.

Ukoliko građani žele da koriste sertifikate sa elektronske lične karte, taj dokument je neophodno aktivirati. Podaci za aktivaciju, PIN i PUK, dolaze u koverti sa novim ličnim dokumentom, koju građani dobijaju prilikom preuzimanja nove lične karte.

Podatke iz koverte je neophodno sačuvati. U slučaju gubljenja PIN i PUK kodova podnosi se zahtjev za novu ličnu.

Elektronska lična karta može da se koristi i kao zdravstvena knjižica. Neophodno je to potvrditi u nekoj od filijala Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO), gdje većina građana i aktivira novu ličnu kartu...

Iz MUP-a su kazali "Vijestima" da područne jedinice i filijale "trenutno rade u ustaljenom režimu, bez dodatnih promjena".

"...U područnoj jedinici za građanska stanja i lične isprave Podgorica, rad sa svim strankama odvija se radnim danima u periodu od 8h do 17 sati, omogućavajući na taj način građanima da ostvare sva svoja prava i obaveze iz nadležnosti ove područne jedinice, uključujući i izdavanje elektronske lične karte, a s obzirom na prethodni period, u kom su građani u vremenu od 15h do 17h mogli podnijeti isključivo zahtjeve za izdavanje elektronske lične karte u navedenoj Područnoj jedinici", kazali su, dodajući da se u ostalim područnim jedinicama rad sa strankama odvija "u periodu od 8 do 14 sati".

Napomenuli su i da su donijeli odluku o određivanju upravnih dana i to za period od 31. marta do 1. avgusta "u cilju pružanja usluga iz oblasti građanskih stanja i ličnih isprava za područje opštine Budva, mjesnih zajednica Petrovac i Sveti Stefan".

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je tender za nabavku 180.000 koverti za PIN i PUK kodove za lične karte, vrijedan 10.000 eura bez PDV.

Kako se navodi na sajtu Crnogorskih elektronskih javnih nabavki (CeJN), tender je raspisan 19. marta. Na tom sajtu za sada nijesu dostupni dodatni dokumenti.

"Treba da je odštampan crno bijeli logotip, ispis unutar prozora 'Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance'. Takođe, treba da je odštampan i logotip slika državnog grba Crne Gore u u crno bijeloj boji", navodi se u tenderu...