Predsjednik države Jakov Milatović poručio je da je Crna Gora prije 34 godine, na Žabljaku, donijela hrabru i vizionarsku odluku da postane prva ekološka država na svijetu, saopštili su iz njegovog Kabineta.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

“Tada smo poslali jasnu poruku i sebi i svijetu: da razvoj naše zemlje mora počivati na očuvanju prirode, čistim rijekama, netaknutim planinama, nacionalnim parkovima i bogatstvu koje imamo i koje nam je povjereno. To je bila vizija Crne Gore kao prostora mira i održivog života, u vremenu kada je region tonuo u sukobe. Bila je to poruka da možemo biti primjer harmonije između čovjeka i prirode,” poručio je Milatović.

Danas, tri i po decenije kasnije, ta vizija je, kako kaže, i dalje snažan dio našeg identiteta. Dodaje da se ona nalazi u našem Ustavu i podsjeća nas da bez očuvane životne sredine nema ni budućnosti.

Nažalost, tvrdi, uradili smo mnogo manje nego što smo mogli zagađenje, otpad i pritisci urbanizacije ostaju veliki izazovi. Ali upravo zato, kako je istakao, Dan ekološke države obavezuje nas da obnovimo i osnažimo našu posvećenost toj misiji.

“Zato sam sa posebnim zadovoljstvom podržao i uputio Vladi inicijativu da Žabljak, grad u kojem je ideja rođena, bude proglašen ekološkom prijestonicom Crne Gore. To bi bio snažan simbol povratka viziji iz 1991. godine i podsticaj da sve opštine slijede taj put. Crna Gora može i mora da ispuni obećanje dato prije 34 godine da zaista bude primjer

održivog društva i ekološke države. Na tome ćemo istrajati, zbog generacija koje dolaze i zbog budućnosti naše zemlje”, zaključio je predsjednik Milatović.