Sanacija tamnice Jusovača, jednog od značajnijih istorijskih obilježja Podgorice, počela je danas, saopštili su iz Glavnog grada.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ovaj projekat, tvrde, čija je procijenjena vrijednost preko 3 miliona eura, predstavlja primjer kako dobra saradnja i koordinacija između Glavnog grada i Vlade Crne Gore donose rezultate na dobrobit građana.

Iz Glavnog grada objašnjavaju da je rekonstrukcija kompleksa planirana fazno, te tako prva faza obuhvata rekonstrukciju i prenamjenu postojećeg objekta u kreativni hab, izgradnju multifunkcionalnog paviljona, sanaciju ogradnih zidova i kula stražara, kao i uređenje centralnog platoa, trga i amfiteatra. Dodaju da kreativni hab predviđa 71 radno mjesto i zajedničke prostore namijenjene kreativnim industrijama dizajna i ICT sektora, dok će multifunkcionalni paviljon biti namijenjen konferencijama, predavanjima i drugim sadržajima od značaja za zajednicu, prenosi CdM.

„Posle dugo priča, posle dugo napora i neuspjelih pokušaja, danas smo svjedoci kako jedna dobra koordinacija i dobra saradnja na relaciji Glavnog grada i Vlade Crne Gore može donijeti dobre rezultate. Danas započinjemo jedan projekat koji se nadam da će biti završen za nekih 720 dana koliko je to ugovorom planirano i da će Podgorica dobiti svoje obilježje, ali u jednom sasvim novom ruhu. Ovo je nekad bilo mjesto, simbol patnje i muke, a danas sa ovom rekonstrukcijom unosimo slobodu, vedri duh i kreaciju. Dakle, ovo će biti jedan kreativni hab, a na taj način mijenjamo Podgoricu na bolje i na ljepše, sve zahvaljujući jako dobroj koordinaciji i podršci koju imamo od Vlade Crne Gore,“ kazao je gradonačelnik Mujović.

„Ovaj projekat koji ima za cilj, a čija procijenjena vrijednost je preko 3 miliona eura, da postojeće ruševine starog zatvora pretvori u jedan uređen i moderan prostor koji će se staviti u službu kulture, umjetnosti i kreativnih industrija”, istakla je ministarka javnih radova Majda Adžović.

Oni su podsjetili da je ova gradska administracija u vrlo kratkom periodu pokrenula niz kapitalnih projekata koji su dugo vremena bili na čekanju.

Kako kažu, završena je izgradnja Bulevara Veljka Vlahovića, u toku su radovi na Bulevaru Vojislavljevića, a uskoro slijedi raspisivanje tendera za izvođača radova i glavni projekat za Trg Božane Vučinić. U završnoj fazi je i priprema tendera za Istočnu tribinu, a do kraja godine očekuje se i raspisivanje tendera za Trg Golootočkih žrtava, zaključuje se u saopštenju.