Rekonstrukcija čuvene Jusovače – koja je služila kao tamnica sve do 1945. godine, koštaće oko tri miliona eura, kažu nadležni.
Nekadašnja tamnica Jusovača na Draču će, nakon rekonstrukcije koja će uskoro početi, dobiti novi izgled i namjenu. Rekonstrukcija će biti urađena po svim standardima, poručuju iz Ministarstva javnih radova, a navodi se u prilogu Gradske RTV.
„Projekat obnove Jusovače pažljivo je usklađen sa strateškim ciljevima kulture i kreativnih industrija u Crnoj Gori. Glavni grad Podgorica i Ministarstvo kulture i medija obezbijedili su novi projekat i građevinsku dozvolu, vodeći računa o svim urbanističkim i konzervatorskim uslovima“, istakao je Marko Jokić, državni sekretar Ministarstva javnih radova.
Cilj je, navode iz Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, očuvati kulturno-istorijsku vrijednost Jusovače, a istovremeno joj dodijeliti novu funkciju.
Radovi koji su predviđeni prvom fazom uključuju: Rekonstrukciju i prenamjenu postojećeg objekta u Kreativni hab, izgradnju novog objekta kao multifunkcionalnog paviljona, sanaciju ogradnih zidova i kula stražara, uređenje terena (centralni plato, trg, amfiteatar, zone za kreativni rad i zabavu). Novi multifunkcionalni paviljon namijenjen je za konferencije, predavanja, sastanke, izložbe, u zavisnosti od potreba korisnika.
U Ministarstvu javnih radova naglašavaju značaj turističke valorizacije Jusovače.
„Jusovača postaje važan dio šire turističke kulturne strategije države, doprinoseći promociji kulturne baštine i stvaranju novih ekonomskih prilika u našoj zemlji“, zaključuje Jokić.
Rekonstrukcija Jusovače bi trebalo da se završi u roku od dvije godine.