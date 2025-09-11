Rekonstrukcija čuvene Jusovače – koja je služila kao tamnica sve do 1945. godine, koštaće oko tri miliona eura, kažu nadležni.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nekadašnja tamnica Jusovača na Draču će, nakon rekonstrukcije koja će uskoro početi, dobiti novi izgled i namjenu. Rekonstrukcija će biti urađena po svim standardima, poručuju iz Ministarstva javnih radova, a navodi se u prilogu Gradske RTV.

„Projekat obnove Jusovače pažljivo je usklađen sa strateškim ciljevima kulture i kreativnih industrija u Crnoj Gori. Glavni grad Podgorica i Ministarstvo kulture i medija obezbijedili su novi projekat i građevinsku dozvolu, vodeći računa o svim urbanističkim i konzervatorskim uslovima“, istakao je Marko Jokić, državni sekretar Ministarstva javnih radova.

Cilj je, navode iz Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, očuvati kulturno-istorijsku vrijednost Jusovače, a istovremeno joj dodijeliti novu funkciju.

Radovi koji su predviđeni prvom fazom uključuju: Rekonstrukciju i prenamjenu postojećeg objekta u Kreativni hab, izgradnju novog objekta kao multifunkcionalnog paviljona, sanaciju ogradnih zidova i kula stražara, uređenje terena (centralni plato, trg, amfiteatar, zone za kreativni rad i zabavu). Novi multifunkcionalni paviljon namijenjen je za konferencije, predavanja, sastanke, izložbe, u zavisnosti od potreba korisnika.

U Ministarstvu javnih radova naglašavaju značaj turističke valorizacije Jusovače.

„Jusovača postaje važan dio šire turističke kulturne strategije države, doprinoseći promociji kulturne baštine i stvaranju novih ekonomskih prilika u našoj zemlji“, zaključuje Jokić.

Rekonstrukcija Jusovače bi trebalo da se završi u roku od dvije godine.