Adrenalin, izazovi, priroda i vrhunska zabava – sve to očekuje posjetioce i takmičare od 10. do 12. oktobra 2025. na Bjelasici.

Izvor: Printscreen Instagram

Bjelasica će i ove godine biti domaćin jednog od najuzbudljivijih off-road događaja u regionu. Od 10. do 12. oktobra 2025. održaće se 5. Montenegro Challenge, spektakularna trka pod organizacijom Off Road kluba “Bijelo Polje”.

Ovaj događaj, koji je već prepoznat kao pravi praznik adrenalina i avanture, privlači takmičare i posjetioce iz svih krajeva Crne Gore i regiona. Organizatori poručuju da će ovogodišnje izdanje donijeti niz inovacija i unaprijeđenja, sa ciljem da takmičenje bude još uzbudljivije i atraktivnije.

Jedna od glavnih novina biće drugačiji sistem bodovanja za takmičare, dok će posjetioci imati priliku da dožive pravo off-road iskustvo, prateći najzanimljivije dijelove trke i uživajući u tradicionalnoj safari vožnji planinom.

Kako ističu iz kluba, sigurnost takmičara ostaje prioritet. Zato je od ove godine uvedeno obavezno pravilo da svi učesnici moraju imati zaštitni kavez (rollbar) sa minimum četiri tačke.

„Svake godine se trudimo da pomjerimo granice i unaprijedimo organizaciju. Želimo da učesnicima i publici pružimo nezaboravno iskustvo, a Bjelasica je i dalje savršena pozornica za takvu avanturu“, poručuju iz Off Road kluba “Bijelo Polje”.

