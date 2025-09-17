Sunčani intervali na jugu, promjenljivo na sjeveru

Izvor: MONDO

Prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, danas se na jugu zemlje očekuje često prisustvo visoke oblačnosti, ali i dosta sunčanih intervala. Na sjeveru će vrijeme biti promjenljivo, u jutarnjim satima uz povećanu oblačnost ponegdje će biti kiše, pljuskova i grmljavine, dok se od sredine dana prognozira postepeno razvedravanje.

Vjetar će mjestimično biti umjeren do pojačan, a tokom noći na udare i jak, pretežno sjevernog i sjeveroistočnog pravca.

Jutarnje temperature kretaće se od devet do 21 stepen, dok će najviše dnevne iznositi između 15 i 30 stepeni.