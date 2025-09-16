Kako je saopšteno iz Uprave za saobraćaj, tokom trajanja obustave, mogu se koristiti alternativni pravci preko Trojice (Kotor - Budva - Tivat/Krtoli), kao i lokalni put Kotor -Stoliv - Prčanj - Muo.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U srijedu, 17. septembra od 9 do 11 časova, te u petak 19. septembra od 9 do 11 i od 13 do 15 časova, saobraćaj kroz tunel Vrmac na magistralnom putu od Kotora do Krtolske raskrsnice biće potpuno obustavljen zbog izvođenja geodetskih radova.

Kako je saopšteno iz Uprave za saobraćaj, tokom trajanja obustave, mogu se koristiti alternativni pravci preko Trojice (Kotor - Budva - Tivat/Krtoli), kao i lokalni put Kotor -Stoliv - Prčanj - Muo.

- Uprava za saobraćaj apeluje na sve učesnike u saobraćaju da planiraju putovanja u skladu sa navedenim terminima, koriste obilaznice i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju - piše u saopštenju.