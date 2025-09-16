Zbog izvođenja geodetskih radova u tunelu Vrmac, na magistralnom putu od Kotora do Krtolske raskrsnice uvodi se privremena obustava saobraćaja, saopšteno je iz Kancelarije za komunikacije i PR Opštine Kotor.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Saobraćaj za sve vrste vozila biće u potpunosti obustavljen u srijedu, 17 septembra od 9 do 11 sati, kao i u petak, 19 septembra od 9 do 11 i od 13 do 15 sati.

Tokom obustave biće postavljena adekvatna signalizacija, a izvođač radova će na propisan način zaustavljati vozila i preusmjeravati ih na alternativne pravce, navodi se u saopštenju.

Duže zatvaranje tunela Vrmac u svrhu rekonstrukcije nije planirano u ovoj godini.